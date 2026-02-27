Google Traduction vous aide enfin à utiliser les bonnes expressions, fini les approximations

Google Traduction a un nouvel atout dans sa manche. L’application est désormais capable de trouver des traductions plus appropriées pour les expressions idiomatiques et le langage familier. Une amélioration permise par les capacités multilingues de Gemini et son aptitude à comprendre les nuances.

Avoir la tête dans les nuages, avoir le cœur sur la main, mettre la main à la pâte… Google Traduction a des qualités indéniables mais peine à traduire efficacement les expressions idiomatiques et argotiques. L’application fournit souvent des traductions trop littérales sans tenir compte des nuances propres à chaque langue. Pour y remédier, Google fait de nouveau appel à l’IA. Le géant du Web déploie de nouvelles fonctionnalités qui s’appuient sur les capacités multilingues de Gemini.

“Google Translate propose désormais des alternatives pertinentes, particulièrement utiles pour traduire les expressions idiomatiques et le langage familier. Ainsi, si vous cherchez des formulations plus variées pour exprimer une idée comme ‘Il pleut des cordes’, vous trouverez des conseils clairs sur le choix de la formulation la plus appropriée et son utilité, afin de trouver le ton juste dans votre conversation”, détaille Google sur son blog.

Google Traduction s’améliore grâce à Gemini

Quand vous chercherez à traduire ces expressions particulières, Google Traduction vous proposera une liste d’alternatives. Vous pourrez approfondir vos connaissances en appuyant sur le nouveau bouton “Comprendre”. Cela génèrera une explication détaillée de l’expression et de son usage, précisant notamment si elle convient à un échange léger ou à un contexte professionnel. De quoi vous aider à trouver la bonne formulation auprès de votre interlocuteur.

Et si l’explication ne vous satisfait pas, vous pourrez cliquer sur le bouton “Poser une question”, qui vous permettra, comme son nom l’indique, de poser des questions complémentaires (par exemple : “Quelle est la manière la plus courante de dire cela en Argentine ?”).

C’est une mise à jour bienvenue qui corrige l’un des principaux défauts de Google Traduction. Pour l’instant, elle n’est disponible qu’aux États-Unis et en Inde, sur les applications iOS et Android (et bientôt sur le Web). Espérons qu’elle soit bientôt déployée dans nos contrées.

