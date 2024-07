Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 introduira un personnage crucial chez les Nains

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir introduit un nouveau personnage important chez les Nains : Narvi, maître-forgeron de Khazad-dûm et conseiller de Durin III. Celui-ci est confronté à un dilemme alors que son monarque cède de plus en plus à l’influence des anneaux fraîchement forgés.

La série Les Anneaux de Pouvoir est sur le point de revenir sur nos écrans. La saison 2 commencera sa diffusion le 29 août prochain sur Prime Video. En attendant la nouvelle salve d’épisodes, la promotion bat son plein. Après avoir teasé une trahison sanglante et la mise en scène d’une bataille emblématique, l’équipe s’attarde aujourd’hui sur l’introduction d’un nouveau personnage à Khazad-dûm, l’antre souterraine des Nains.

Il s’agit du maître-forgeron Narvi. Dans les annexes de Tolkien, il existe peu d’informations à son sujet. On sait simplement qu’il s’est lié d’amitié avec Celebrimbor, le forgeron Elfe qui l’aidera à créer les fameuses Portes de Durin permettant d’accéder à la Moria. Dans la saison 2 de la série, Narvi jouera un rôle important dans la vie politique de la cité qui sera bouleversée par l’arrivée des anneaux destinées aux Nains.

Les Anneaux de Pouvoir : Durin III va rapidement se faire corrompre

“En raison de certains anneaux très puissants, il y a un changement de dynamique chez les Nains”, explique Owain Arthur, l’interprète de Durin IV, dans les colonnes d’Entertainment Weekly. Les anneaux ont certainement un effet sur le roi, et donc sur l’ensemble du royaume. Nous voyons les aspects positifs des anneaux, mais Durin ressent également leurs aspects négatifs”, ajoute-t-il.

En plus d’être un grand artisan, Narvi officiera en tant que bras droit du roi dans la saison 2. En conflit avec son fils en raison du mithril, le monarque cèdera progressivement à l’influence néfaste des anneaux. Durin III deviendra notamment “moins logique” et montrera “des signes de folie”, explique Kevin Eldon (Narvi). De quoi mettre en péril le royaume des Nains.

Le forgeron-conseiller fera donc face à un dilemme. “Narvi doit faire un choix très difficile : obéir à son instinct naturel, qui est d’être loyal et de suivre les souhaits du roi, ou abandonner cette exigence fondamentale de sa vie et se montrer plus loyal envers Khazad-dûm”, indique le comédien. Pour rappel, d’autres personnages seront introduits dans la saison 2. On pense notamment à Tom Bombadil, connu pour sa capacité à être insensible à l’anneau de Sauron.