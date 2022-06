Les Anneaux de Pouvoir : qui est Celebrimbor, personnage clé de la série Amazon ?

Celebrimbor – Crédits : Amazon / Empire

La série Les Anneaux de Pouvoir se déroulera lors du Second Âge, des milliers d’années avant la quête de Frodon et consorts. Nous apprendrons notamment comment les anneaux ont été forgés sous l’impulsion du maléfique Sauron. Étant un Maia, l’antagoniste a la faculté de changer d’apparence à sa guise et d’influer sur l’esprit d’autrui. Ce faisant, il parvient à convaincre les Elfes d’Eregion de forger les anneaux qui lui permettront d’asseoir sa domination sur la Terre du Milieu.

Celebrimbor est réputé comme étant le forgeron elfique le plus talentueux. Et il sera au cœur de la série qui fera ses grands débuts le 2 septembre prochain sur Prime Video. Incarné par l’acteur Charles Edwards, Celebrimbor apparaît dans une photo révélée par Empire (voir ci-dessus).

« L’une des figures centrales de l’histoire est le personnage de Celebrimbor. C’est un forgeron elfique qui a été manipulé pour aider à créer les Anneaux de pouvoir. Nous sommes ravis de l’amener sur la Terre du Milieu. Il est très mystérieux », souligne le showrunner JD Payne.

Les Anneaux de Pouvoir : Celebrimbor et les anneaux elfiques

Dans l’oeuvre de Tolkien, Celebrimbor parvient à fabriquer les trois Anneaux des Elfes dans le dos de Sauron. Le disciple de Morgoth les convoite alors frénétiquement, les anneaux elfiques étant les plus puissants en dehors de l’Unique. Après avoir compris que Sauron les avait trahis, Celebrimbor transmet les anneaux à Círdan, Galadriel et Gil-galad.

Il mène ensuite une lutte sans merci contre le Seigneur Ténébreux lors de l’invasion de l’Eregion. Dernier résistant, il est finalement fait prisonnier. Soumis à la torture, il reste toutefois muet, ne dévoilant pas l’emplacement des anneaux elfiques.

La série Les Anneaux de Pouvoir mettra également à l’honneur les Piévelus, une race de Hobbits. On fera par ailleurs la rencontre de Disa, une naine dont l’absence de barbe a fait tiquer les fans les plus acharnés.

Source : Empire