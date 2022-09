Les Anneaux de Pouvoir subit un review-bombing pour des raisons politiques

Moins de 24 heures après sa mise en ligne, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir subit un gros review-bombing. La raison ? La présence de femmes et de minorités.

Il ne fait pas bon d’avoir un casting plus diversifié – Crédit : Amazon Studios

Les Anneaux de Pouvoir, c’est le projet titanesque de Prime Video. Même le fils de Jeff Bezos, patron d’Amazon, l’a supplié de ne pas tout foutre en l’air ! Sur les réseaux sociaux, les spectateurs reçoivent positivement les deux premiers épisodes disponibles depuis peu. Mais sur plusieurs sites de notation, la série subit un review-bombing avec des notes négatives en pagaille. Vous vous en doutez, ces avis s’attaquent directement au casting et plus précisément les femmes et minorités. Une situation peu étonnante, chaque nouvelle production un tantinet diversifiée y a droit.

Des notes basses sur Metacritic et Rotten Tomatoes

Des avis aux commentaires négatifs – Crédit : Amazon Studios

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir donnent un bel aperçu de sa direction avec deux premiers épisodes disponibles. Pour le moment, la série est somptueuse tout en s’inscrivant dans l’univers de J. R. R. Tolkien. Mais comme toujours, la présence de femmes et minorités provoque l’ire d’une petite partie d’internautes aux commentaires… étranges.

Par exemple, on lit que la série a des « plans de caméra très longs sur toutes les minorités ». Ou encore que l’esprit de l’auteur est trahi par la présence de diversité car cela ne correspond pas aux « mythes et légendes perdus des îles britanniques ».

D’autres insistent que Les Anneaux de Pouvoir « force la politique identitaire » et parlent d’une « absurdité ». Il est clair que beaucoup se préparaient déjà à critiquer la série avant même sa diffusion. Tout le monde se souvient de la polémique lorsque les personnages ont été dévoilés.

Sur IMDb, Les Anneaux de Pouvoir échappe au review-bombing avec 7 sur 10. Sur Metacritic, c’est une tout autre histoire avec 3,3/10. Quant à Rotten Tomatoes, c’est un score de 45%. Si les goûts sont personnels, la série ne mérite pas une telle réception biaisée.

Autre son de cloche sur les réseaux sociaux

En ligne, les avis restent globalement positifs. Sur Twitter, un internaute trouve que les deux premiers épisodes sont « très rassurants » et « fidèles à l’esprit de Tolkien ». Un autre parle des « effets spéciaux incroyables ». Une spectatrice trouve que « l’intro de ce premier épisode de #LesAnneauxDePouvoir, c’est quelque chose ». Des retours qui tranchent radicalement avec le review-bombing.

