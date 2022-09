Le fils de Jeff Bezos sur Les Anneaux de Pouvoir : « Papa, s’il te plaît, ne fais pas tout foirer »

Jeff Bezos – Crédit : Flickr/Steve Jurvetson

Amazon a mis plus de 465 millions de dollars sur la table pour la première saison des Anneaux de Pouvoir. Autant dire que la pression est forte sur le géant de la SVOD alors que la guerre des préquels est lancée depuis la sortie du spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, sur HBO et OCS. Présent lors de la première des Anneaux de Pouvoir à Londres mardi soir, Jeff Bezos a rendu un hommage appuyé aux deux showrunners Patrick McKay et John D. Payne.

« Le rêve de chaque showrunner est de découvrir des notes sur les scripts et les premières coupes du fondateur et du président exécutif », a plaisanté le fondateur d’Amazon. « Ils ont adoré ça. Je voudrais vous remercier tous les deux de m’avoir écouté quand c’était nécessaire mais, surtout, il faut que je vous remercie de m’avoir ignoré juste quand il le fallait », a-t-il ajouté avec modestie.

Les Anneaux de Pouvoir : Jeff Bezos mis sous pression par son fils

Grand fan de Tolkien, Jeff Bezos avait précisé récemment qu’il ne faisait pas ça pour l’argent. Toujours lors de son discours inaugural, il a rappelé qu’il aimait Le Seigneur des Anneaux depuis son adolescence. « Je suis tombé amoureux de l’aventure bien sûr mais aussi de l’univers riche, des sentiments d’espoir et d’optimisme, de l’idée que chacun a un rôle à jouer. Et je suis heureux de vous dire que ce cycle se poursuit aujourd’hui. Mes enfants sont également devenus des fans de Tolkien », se félicite le président du conseil d’administration d’Amazon.

D’ailleurs, il assure que l’un de ses fils « approche le niveau d’un érudit de Tolkien ». À tel point que celui-ci lui a mis une sacrée pression quand il a appris qu’Amazon s’attaquait à un préquel. « Il est venu vers moi, m’a regardé dans les yeux et m’a dit ‘Papa, s’il te plaît, ne fais pas tout foirer. » Reste à savoir ce qu’il pensera du résultat final. Du coté de la presse, la série Les Anneaux de Pouvoir a en tout cas obtenu des avis très élogieux.

Vous pourrez dévorer les deux premiers épisodes dès ce vendredi sur Prime Video.