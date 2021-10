Les Avengers devaient mourir définitivement dans Endgame

Crédit : Marvel Studios

La quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) se poursuit sur Disney+ et au cinéma. L’occasion de découvrir une nouvelle génération de super-héros après un combat final. Iron Man a disparu lors du combat contre Thanos dans Avengers : Endgame, adapté en rétrogaming. Sans oublier la mort de Natasha Romanoff et la retraite de Captain America. Mais Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, pensait à d’autres plans pour les Avengers. Le producteur voulait tous les éliminer nous apprend le livre The Story Of Marvel Studios.

Une fin semblable à celle de Toy Story 3

Thanos devait éliminer l’équipe principale – Crédit : Marvel Studios

Le MCU a droit à une nouvelle entrée, The Eternals, après Black Widow et Shang-Chi. Les fans attendent également Thor 4, Spider-Man 3 ou encore Doctor Strange 2. Car l’univers connecté démarre une nouvelle étape après le combat contre Thanos, enfin vaincu. Mais lors de cet affrontement en deux parties (Infinity War et Endgame), Kevin Feige voulait éliminer tous les Avengers. Définitivement? On parle des leaders du groupe : Captain America, Iron Man, Thor, Hawkeye, Black Widow et Hulk.

Le pitch initial de Kevin [Feige], c’est que c’était Toy Story 3. Ils vont tous sauter dans la fournaise ensemble. Mais les frères Russo (ndlr : réalisateurs de Endgame) estimaient qu’il n’y avait aucun moyen possible pour que l’histoire puisse prendre le temps de s’intéresser à chacun d’entre eux. Et pour les fans, c’était un scénario impossible à concevoir à la sortie du film.

Si dans Toy Story 3, les jouets ne meurent pas dans la fournaise, Endgame aurait pu faire un choix différent. Finalement, les frères Russo et Kevin Feige opteront pour des départs différents. Si Black Widow meurt en se sacrifiant, elle aura droit à son film solo en 2021 se déroulant précédemment. Iron Man tire sa révérence lors d’un ultime souffle pour annihiler Thanos. Captain America part à la retraite avec son amour de toujours, Peggy Carter.

Beaucoup de fans ont salué ce final après des années à teaser Thanos. Le dernier film de la phase 3 du MCU était Spider-Man 2, posant les jalons d’une suite attendue.

Source : HeroicHollywood