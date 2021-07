Doctor Strange 2 sera le film Marvel le plus effrayant

En devenant le réalisateur de Doctor Strange 2, Sam Raimi risque bien de faire souffler un vent d’horreur sur ce nouvel opus. Il faut dire que le réalisateur est un amoureux des sensations fortes et de l’hémoglobine. Il n y a qu’à regarder de plus près sa filmographie pour en avoir le cœur net. La Chapelle du Diable, Jusqu’en enfer ou encore La Maison des Ténèbres : autant de titres évocateurs qui illustrent les goûts personnels de Raimi. Et ce n’est pas Elizabeth Olsen qui soutiendra le contraire. En effet, la comédienne vient de confirmer que les nouvelles aventures de Doctor Strange seront les plus effrayantes jamais racontées par Marvel.

Doctor Strange 2 : un opus à faire trembler de peur ? – Crédit : Marvel Studios

En poursuivant l’histoire de Scarlet Witch après WandaVision, ce nouvel opus pourrait bien nous glacer le sang et jouer avec nos pires peurs. Voilà de quoi faire de ce nouveau projet un film à ne pas mettre entre toutes les mains !

Doctor Strange 2 : un opus horrifique et effrayant

Forte de sa nomination aux Emmy Awards pour WandaVision, Olsen poursuit son marathon médiatique. Pour l’occasion, la comédienne commence déjà à révéler quelques indiscrétions sur le prochain Doctor Strange. « C’est un film ultra effrayant. On sent clairement la patte de Sam Raimi. Sûrement le plus horrifique des films Marvel » témoigne ainsi la comédienne.

Mais Marvel tient à ce que ce projet reste avant tout un divertissement familial. En effet, Feige a tout de suite mis un bémol suite à ces déclarations. Selon lui, si le film sera effectivement effrayant, il ne bénéficiera pas pour autant d’une interdiction à un public mineur ou non averti. Cela pourrait en effet fortement compromettre ses résultats aux box-office mondial. En se coupant d’une partie de son audience potentielle, Doctor Strange 2 pourrait ne pas connaître le succès escompté par les studios.

Avec une bande sonore imaginée par Danny Elfman et un univers visuel ultra léché, cette nouvelle mouture promet sans doute d’être grandiose. Tout le monde attend désormais avec impatience l’affrontement de Scarlet avec Doctor Strange. Si on ignore tout de l’issue de ce face à face, sa conclusion pourrait sans doute bouleverser la suite de la phase 4 du MCU. Il faudra encore patienter pour découvrir le résultat : la sortie officielle du film n’est annoncée que pour le 25 mars 2022 !

