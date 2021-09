Les Avengers et Ultron dans le final de la série Marvel What if… ?

Les Avengers du multivers dans la série Marvel What if… ? (Crédits : Marvel Studios / Disney+)

Les Avengers du multivers feront face à une menace massive dans les deux derniers épisodes de la série What if… ?, ont révélé A.C. Bradley, le scénariste en chef de la série animée, et le réalisateur Bryan Andrews, lors d’une interview avec Entertainment Weekly. Les deux épisodes seront connectés l’un à l’autre et feront apparaître des visages familiers du Marvel Cinematic Universe. On avait déjà vu Thor, le dieu turbulent et fêtard, confronté à la pire peur de sa vie dans l’un des épisodes de la série.

Le mystérieux Observateur prendra une place centrale dans le final de What if… ?

« Alors que le final approche, nous allons revoir certains de nos héros« , a déclaré Bradley. « Et le personnage de l’Observateur, interprété par Jeffrey Wright, apprendra quelques leçons importantes sur ce que signifie être un héros. Il réalisera à quel point ces histoires et ces mondes sont importants pour lui. »

L’Observateur est un personnage mystérieux, qui semble tirer toutes les ficelles du multivers, et dont l’apparence visuelle est dévoilée petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Le personnage aura une place centrale dans le final : « Tout a été orchestré depuis le tout début, révèle A. C. Bradley. Tout va se rassembler et se rejoindre progressivement comme à la pointe d’une pyramide. »

Les histoires racontées dans What if… ? affecteront les futurs films de Marvel, selon le scénariste

Chaque épisode de la série animée What if… ? s’est achevé par un cliffhanger, laissant entrevoir une histoire plus vaste dans l’univers dérivé. Le final de la saison sera lui beaucoup moins ouvert. L’épisode 8, qui sort ce mercredi, s’intitule « Et si… Ultron gagnait ? ». Il s’intègrera au dernier épisode « qu’on pourrait décrire comme Et si… l’Observateur rencontrait enfin ses héros ? » explique le scénariste principal de la série.

Bradley semble en effet impatient de révéler aux fans l’histoire plus vaste qu’il a imaginée sur What If… ? et qui affectera les histoires du MCU à l’avenir. « Le plus libérateur dans What If… ? a été d’écrire des histoires que vous ne verrez jamais dans les films, se félicite Bradley. Ce qui inclut l’élimination des héros, la fin du monde… on peut tout simplement pousser les choses jusqu’au bout » avec le format d’une série animée.

Le scénariste est conscient que de nombreux épisodes se terminent de façon tragique, mais il a tenu à rassurer les fans par cette phrase énigmatique : « Il y a peut-être une raison. Et j’espère que le final leur révélera la réponse à tous les secrets qui ont été avancés » au fur et à mesure des 9 épisodes de la première saison. La série a rencontré plus de succès que prévu sur Disney+, aussi la saison 2 de What if… ? pourrait sortir dès 2022, bien plus tôt que prévu initialement.

