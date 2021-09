Marvel révèle la pire peur de Thor dans un nouvel épisode de What If… ?

Thor, le Dieu du Tonnerre, n’a peur de rien. Enfin, presque. Un épisode de la série d’animation « What If… ? » sur Disney+ a révélé avec humour la pire peur du héros Marvel.

Thor fait la fête dans le 7e épisode de la série d’animation What If… ? (Crédits : Marvel Studios / Disney+)

La série d’animation What If… ?, produite par Marvel Studios, propose des versions divergentes de l’histoire des principaux personnages du Marvel Cinematic Universe. Un épisode précédent avait ainsi présenté Thanos, principal méchant de l’univers Marvel, dans une version zombie « live-action ». Dans son septième épisode diffusé sur Disney+, Thor ne se montre pas sous son meilleur jour. Le fêtard invétéré, en dépit de son statut de prince d’Asgard, organise sur Terre une nouba d’enfer pour lui, ses amis et de nombreux copains venus de tous les horizons.

Quand Thor devient incontrôlable, qui appeler à la rescousse ?

Dans cet épisode, Thor fait absolument n’importe quoi. Captain Marvel (Carol Danvers), qu’on retrouvera prochainement en vrai dans le film Captain Marvel 2 avec Brie Larson, essaie de réparer les morceaux, mais rien n’y fait. Si bien qu’une menace ultime finit par être appelée pour tenter de tempérer le Dieu turbulent. C’est la fiancée de Thor, Jane Foster, qui décide de prendre contact avec rien de moins que Frigga, la reine d’Asgard, afin qu’elle fasse quelque chose pour son fils. Frigga rend alors visite à Thor au cours d’une vision. Ce dernier fait l’erreur de mentir sur ses intentions réelles et prétend être sur Terre pour « étudier la planète ».

Bien sûr, la mère de Thor n’est pas dupe. Et Frigga annonce alors qu’elle va descendre vérifier ce qu’il en est sur la planète bleue. L’épisode de What If… ? change alors de ton. Terminée la fête : Thor est évidemment mort de peur. Avec ses invités, ils unissent alors leurs forces pour nettoyer à la hâte l’incroyable désordre… juste avant que la reine d’Asgard ne débarque pour vérifier la situation.

Dans l’épisode 7 de What If… ?, Thor est son pire adversaire

Il n’est pas surprenant de découvrir que Thor soit terrifié à l’idée de décevoir sa mère, compte tenu de l’estime qu’il lui porte de son vivant et même après sa mort. Ce septième épisode de What If… ? montre les pires facettes du côté irresponsable de Thor, si bien qu’il se retrouve à devenir son propre adversaire. Il n’a même pas besoin d’un ennemi contre lequel lutter, comme l’est par exemple Loki, qui n’a jamais ménagé ses efforts pour tenter de prendre le dessus sur son frère aîné.

Le huitième épisode de la série d’animation What If… ? sera diffusé le mercredi 29 septembre sur Disney+.

Source : We got this covered