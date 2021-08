What if… ? : la saison 2 pourrait sortir plus tôt que prévu en 2022

Marvel n’en finit plus d’enchaîner les succès ! Après une année encore marquée par les ravages de la pandémie, le studio ne cesse d’enregistrer des audiences records. Grâce à ses programmes exclusifs sur Disney+, Marvel parvient à fidéliser davantage son public. WandaVision et Loki ont ainsi connu un vrai carton, et What if… ? est en train de marcher dans leurs pas. A tel point que les équipes créatives voudraient proposer la seconde saison bien plus vite que prévu aux fans du programme. Si on en croit les propos de Winderbaum, What if… ? saison 2 pourrait donc arriver sur Disney + dès 2022.

What if… ? : la saison 2 débarquera dès 2022 – Crédit : Marvel Studios

Avec ses histoires réinventées dans une chronologie parallèle, la série séduit par son ton et son format original. Premier projet animé de cette envergure, Marvel pense déjà à développer le genre dans le futur. What if… ? pourrait d »ailleurs s’offrir quelques spin-off, version live-action cette fois.

What if… ? : la saison 2 avancée

Alors que la première saison doit encore dévoiler ses 6 derniers épisodes, la saison 2 est déjà prête à envahir nos écrans. Marvel espère que sa série pourra perdurer dans le temps, en proposant une nouvelle salve d’épisodes chaque année. « Comme vous le savez avec l’animation, il faut beaucoup de temps pour produire du contenu. Nous avons eu la chance d’avoir le feu vert pour une deuxième saison assez tôt. Cela nous a permis d’avancer rapidement. Nous pouvons donc miser sur une sortie l’année prochaine. Je ne peux pas prédire l’avenir avec ce nouveau monde dans lequel nous vivons, mais nous espérons en faire une série annuelle » témoigne ainsi Winderbaum.

Avec l’arrivée prochaine de nombreux personnages (Shang-Chi, les Eternals…), What if… ? aura de quoi s’en donner à cœur joie. Reste à savoir quelles histoires seront développées dans cette nouvelle mouture. Le Capitaine Carter devrait quoi qu’il en soit occuper une place prépondérante dans cette future saison. Les événements mis en scène par la série sont tout aussi importants que ceux dévoilés dans le « MCU traditionnel ». Il faut donc s’attendre à de nombreux rebondissements et liens.

En attendant, les fans peuvent compter sur la sortie prochaine des derniers épisodes de la saison 1. Rendez-vous est donné sur Disney+ dans les prochaines semaines !

