Les Avengers se transforment en zombies dans le MCU

What If… ? dévoile de nouveaux éléments du Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis la diffusion du premier épisode sur Disney+. Une série ajoutée par le service en août dernier, en plus d’autres programmes, nous ayant déjà beaucoup appris sur le multivers. Notamment que malgré la multiplicité des univers, Tony Stark ne peut revenir à la vie dans la timeline du MCU. Et le prochain épisode amène officiellement les zombies. Il ne fait aucun doute qu’à présent, le MCU passe la seconde et veut encore plus étendre sa mythologie, piochant dans les comics. La présence de morts-vivants est donc une nouveauté majeure pour les fans de Marvel !

Captain America et Hawkeye virent morts-vivants…

Assemble the undead 💥 Zombies awaken in the fifth episode of Marvel Studios' #WhatIf…?, streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/dbTvjRqKnI — Marvel Entertainment (@Marvel) September 6, 2021

Les spectateurs de What If… ? ont déjà découvert le véritable pouvoir de T’Challa et une version maléfique du Doctor Strange. Et dans le prochain épisode, les zombies vont être officiellement introduits dans le MCU. Comme le montre les images ci-dessus, deux personnages sont déjà dévoilés : Captain America et Hawkeye en morts-vivants.

Pour le moment, Marvel Studios n’a pas teasé les raisons de cette transformation alors que le second super-héros a bientôt sa propre série sur Disney+. Une seule information : « Rassemblez les morts-vivants… Les zombies se réveillent dans le 5ème épisode de [What If… ?] de Marvel Studios, diffusé mercredi sur [Disney+] ».

La série se déroule dans le multivers et explore plusieurs réalités parallèles du MCU. What If… ? se veut la continuité des événements présentés dans Loki avec la venue de Kang le Conquérant, nouvel adversaire des Avengers. Un paradoxe temporel capable de manipuler le temps.

Sans oublier que le multivers va aussi être exploré par Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La troisième aventure du Tisseur va notamment faire revenir plusieurs ennemis des précédents films. Docteur Octopus (Spider-Man 2), le Bouffon Vert (Spider-Man) ou encore Electro (The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros).

Pour le moment, la nouvelle série du MCU est saluée pour son écriture. Opter pour de l’animation permet à Marvel Studios d’explorer un maximum d’univers et laisser libre court à l’imagination des scénaristes pour développer de nouvelles histoires.

Source : CBR