Le MCU dévoile pourquoi Tony Stark (Iron Man) ne peut revivre

What If… ? signe son quatrième épisode et plusieurs éléments ont été éclaircis. On découvre notamment que Tony Stark ne peut pas revenir après son sacrifice dans Avengers : Endgame pour vaincre Thanos. Se déroulant dans le multivers, la série Disney+ montre ce qu’il serait advenu de Doctor Strange si Christine Palmer était morte dans l’accident de voiture. Si Stephen Strange ne perd pas ses mains, le sorcier fait tout pour ramener sa dulcinée. Pour cela, le super-héros se tourne vers les arts mystiques pour la ressusciter. Pouvant détruire le monde à cause de ces actions, l’Ancien décide de séparer en deux la personnalité de Doctor Strange. Mais rien ne se passe comme prévu et sa version maléfique détruit tout sur son passage. Cet événement confirme également que Tony Stark ne peut pas revenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Une logique temporelle impossible à contourner

Dans cet épisode de What If… ?, le MCU nous révèle pourquoi Tony Stark (Iron Man) ne peut pas revenir. Doctor Strange, malgré ses tentatives de retourner dans le passé, n’arrive jamais à sauver Christine Palmer. La mort de sa petite amie s’inscrit dans une logique temporelle, nous explique l’Ancien. Vouloir l’empêcher provoque un paradoxe. Et la mort du milliardaire à l’origine du MCU suit le même raisonnement.

À cause d’une logique temporelle, certains événements comme la mort d’Iron Man doivent se produire. Dans Infinity War, Tony Stark indique clairement qu’il n’existe qu’un seul moyen de vaincre le Titan fou ayant déjà prêté main-forte à Thor. La mort de Black Widow était aussi une logique temporelle que même Hulk n’a pu stopper. Le MCU inscrit ces disparitions dans le marbre.

D’autres Tony Stark existent dans le MCU

Mais le multivers ne fait pas disparaître définitivement les personnages. Si le Tony Stark de la timeline principale du MCU est mort, rien n’empêche l’apparition de variants. C’est notamment ce que nous présente la série Loki ou encore Kang le Conquérant.

En raison des multiples lignes temporelles, Iron Man existe encore avec un nombre infini de versions. Un espoir pour les fans, espérant à minima un caméo de Robert Downey Jr. dans certaines productions, malgré la fin de son contrat avec Marvel Studios !

