Les Aventures du jeune Indiana Jones : pourquoi George Hall est coupé au montage de la réédition du programme ?

Alors que la franchise Indiana Jones poursuit le tournage de son nouvel opus en Angleterre, les fans peuvent actuellement (re)découvrir la série Les Aventures du jeune Indiana Jones sur Paramount+. Pour ce retour, le programme a subi un léger lifting de circonstance. Créé dans les années 90, ce « spin-off » met en scène Indy, bien avant qu’il ne devienne archéologue. L’aventurier parcourt le monde et rencontre de nombreuses illustres figures comme Picasso ou encore Gershwin. Mais un personnage manque à l’appel dans cette réédition : George Hall alias Old Indy.

On doit ce changement notable à George Lucas lui-même. Mais derrière cette modification majeure se cache en réalité une volonté de relier plus étroitement la série aux films, en revoyant également son format.

Les Aventures du jeune Indiana Jones se réinventent

En se privant d’Old Indy, Lucas semble vouloir réparer plusieurs incohérences majeures. Déjà, le personnage porte un étrange cache-œil et cela n’a jamais été expliqué. Le producteur a préféré conserver les images de Ford, pour créer un lien plus direct avec les films originaux de la franchise. Mais que les fans se rassurent : Old Indy continue d’apparaître au terme de chaque aventure, de manière bien plus furtive. La série est également redécoupée en 22 longs-métrages, grâce à l’ajout de nouvelles séquences.

Cela permet également au nouveau Indiana Jones de faire l’impasse sur cette version vieillissante du personnage. Et pour une raison plutôt logique : Ford est désormais Old Indy. D’ailleurs, le nouvel opus prévoit que l’archéologue passe enfin le flambeau à un héritier méritant et téméraire. Ceci-dit, la série n’a pas été un succès populaire majeur et personne n’aurait reproché qu’elle reste en l’état. Mais quand Lucas ordonne, les équipes créatives s’exécutent.

Alors que le tournage du nouvel opus se poursuit depuis plusieurs semaines, les fans sont à l’affût de la moindre exclusivité. Outre la cure de jouvence offerte à Ford, cette nouvelle aventure promet de nombreux rebondissements et des méchants encore plus féroces et déterminés. Il faudra cependant s’armer de patience avant de découvrir le résultat final.

