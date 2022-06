Les Dents de la mer : saviez-vous d’où provient l’affiche emblématique du film de Steven Spielberg ?

Les Dents de la mer © Universal Pictures

Deux ans avant Star Wars : Épisode IV – Un Nouvel Espoir, le film Les Dents de la mer de Steven Spielberg battait des records au box-office dans le monde entier en lançant une nouvelle ère cinématographique : celle des blockbusters. L’histoire du grand requin blanc terrorisant une ville touristique en bord de mer sera devenue un véritable phénomène en figurant au palmarès du box-office pendant une brève période, jusqu’à ce que Star Wars le détrône, deux ans plus tard.

La magie du film reposait sur plusieurs éléments fortuits : la bande-son signée par John Williams par exemple, mais aussi l’affiche du film, devenue si emblématique qu’elle n’aura jamais été ni changée, ni modifiée. En revanche, il s’avère qu’elle n’avait pas été créée pour cette occasion…

L’affiche des Dents de la mer provenait du livre de poche

En 1974, Bantam Publishing publiait le roman Les Dents de la mer, de Peter Benchley. Devenu un succès instantané à l’international, le roman aura incité Hollywood à s’emparer des droits. Le livre, qui différait du film à bien des égards, disposait d’une couverture également différente de l’affiche du film de Spielberg. Elle avait été dessinée à l’époque par Paul Bacon.

Selon le New York Post, c’est surtout la sortie du livre dans sa version de poche qui aura vraiment tout changé, avec une couverture plus effrayante, revisitée par Roger Kastel. L’artiste feuilleta les premières pages du roman et trouva rapidement sa scène pour illustrer la couverture : l’attaque du requin sur la nageuse Christine Watkins. Il aura utilisé le mannequin Allison Maher pour dessiner l’image, avec un requin blanc plus menaçant.

La première version du roman les Dents de la mer à gauche, la version de poche à droite © Bantam

Plus tard encore, Bantam Publishing laissera Universal utiliser cette couverture pour l’iconique affiche du film de Spielberg, la considérant à juste titre comme une sorte de publicité gratuite. En revanche, la peinture originale de Roger Kastel n’aura jamais été retrouvée.

