Les Dents de la Mer : un « wemake » en hommage pour les 45 ans du film de Spielberg

Les Dents de la Mer fait partie de ces films cultes qui on l’espère tous, n’aura pas droit à un remake ou à un reboot. 45 ans après sa sortie, les fans célèbrent donc à leur manière ce chef-d’œuvre marquant de l’histoire du cinéma.

Crédit : Universal Studios

Ian Shaw, fils de l’acteur Robert Shaw, a rassemblé les vidéos d’une centaine de fans qui ont réalisé leur propre version des Dents de la Mer. La plupart des scènes ayant été tournées pendant le confinement, il a fallu être créatif. Mais le résultat fera passer un bon moment à tous les fans du film de Spielberg. De nombreux passages ont été réalisés à la maison, certains en extérieur, et d’autres sont tout simplement des séquences animées. Toutes les techniques étaient en effet permises.

« Ce film spécial du 45e anniversaire des Dents de la Mer utilise un mélange de prises de vue réelles, d’animation, de figurines et de stop motion pour réinventer le thriller de requin de 1975. », annonce la chaîne YouTube The Daily Jaws sur laquelle a été postée la vidéo.

Les Dents de la Mer est sorti le 20 juin 1975 aux États-Unis. À l’époque, le film bat des records et récolte plus de 260 millions de dollars sans le pays. En France, le long-métrage n’est arrivé dans les salles qu’en janvier 1976. Il y a réalisé 6,2 millions d’entrées. Le film est aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma. Les Dents de la Mer est disponible depuis le 10 juin dernier en Blu-ray 4K UHD, pour revivre le classique de Spielberg de façon encore plus immersive. Le coffret inclut le making of et l’édition collector offre également un livret de 44 pages.

Source: MOVIE WEB