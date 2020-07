Les écrans tactiles « sans contact » pourraient bientôt être installés dans les voitures

Afin de réduire les risques de propagation des bactéries et des virus, JLR a développé, en collaboration avec l’université de Cambridge, ce qu’ils appellent le « toucher prédictif« . Cette nouvelle technologie utilise l’intelligence artificielle et une série de capteurs qui peuvent prédire la cible visée par l’utilisateur sur un écran tactile.

Credit : Jaguar Land Rover

Un dispositif de suivi des gestes utilise des capteurs basés sur la vision ou les radiofréquences pour combiner des informations contextuelles telles que le profil de l’utilisateur, la conception de l’interface et les conditions environnementales avec les données disponibles d’autres capteurs, comme un dispositif de suivi du regard, pour déduire l’intention de l’utilisateur en temps réel.

Contrairement à d’autres systèmes basés sur des gestes, comme celui que l’on trouve dans les modèles actuels de BMW et de certains modèles du groupe Volkswagen, ce système va plus loin que de simples balayages gauche-droite et haut-bas.

Simon Godsill, professeur d’ingénierie à l’université de Cambridge, a ajouté que « Les écrans tactiles et autres affichages interactifs sont quelque chose que la plupart des gens utilisent plusieurs fois par jour, mais ils peuvent être difficiles à utiliser lorsqu’ils sont en mouvement, qu’il s’agisse de conduire une voiture ou de changer la musique de votre téléphone pendant que vous courez. Nous savons également que certains agents pathogènes peuvent être transmis par des surfaces, cette technologie pourrait donc contribuer à réduire le risque de ce type de transmission« .

Une fonctionnalité qui accroît le confort et la sécurité

Jaguar Land Rover a déclaré que ses véhicules sont déjà conçus pour améliorer le « bien-être » des passagers. En effet, ils proposent un air plus propre dans l’habitacle et des filtres anti-pollution pour filtrer les particules et le pollen pour personnes allergiques.

En plus de réduire la possibilité de transmettre des bactéries et des virus, cette technologie permettrait également de réduire jusqu’à 50 % les efforts et le temps d’interaction du conducteur avec l’écran tactile. En outre, le système faciliterait la sélection d’un élément sur un écran tactile lorsque la voiture roule sur des surfaces inégales ou de mauvaise qualité qui peuvent souvent provoquer des vibrations.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo présentant la technologie.

Source : autocar.co.uk