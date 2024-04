Android Auto s’ouvre à d’autres cartes, Windows 11 bloqué avec ces logiciels installés : c’est le récap’ !

Petite pause dans nos récaps’ la semaine dernière : votre serviteur s’était pris des vacances bien méritées. Le 30 mars, notre dernier épisode relatait comment Android 15 allait fluidifier le gaming et qu’un mod pour Windows mettait fin au traçage de Microsoft. Puis notre indéboulonnable récap de la semaine du lendemain annonçait que l’IA Gemini allait rejoindre Google Messages, que Silent Hill 2 pourrait sortir fin 2024, et plein d’autres choses encore. Pour celui de ce dimanche 7 avril, au menu c’était Android Auto 11.7 et smartphones Pixel. Aujourd’hui, c’est à nouveau Android Auto, Windows 11 et téléchargement illégal. Bonne lecture !

Dune 2 en tête du classement des films les plus piratés en avril

© Envato

Le piratage a encore de très beaux jours devant lui, et le classement des films les plus téléchargés illégalement cette semaine le prouve. Dune 2, la suite tant attendue du chef-d’œuvre de science-fiction de Denis Villeneuve, a détrôné Road House pour se hisser à la première place. Le piratage de films reste un problème répandu, malgré la multiplication des plateformes de streaming légales. Selon TorrentFreak, les films les plus populaires auprès des pirates sont souvent les blockbusters hollywoodiens, les films d’action et les films d’horreur. Retrouvez tout le classement dans l’article en lien !

Windows 11 ne se mettra plus à jour avec ces logiciels installés

Windows 11

Vous adorez votre configuration Windows 11 et attendez impatiemment la prochaine mise à jour ? Un petit hic pourrait vous en empêcher… Microsoft a établi une liste noire d’applications incompatibles avec les mises à jour de Windows 11. Si vous en utilisez une, vous ferez face à un message d’erreur bloquant l’installation. Selon le géant du logiciel, ces applications poseraient des problèmes de sécurité ou de performances. On retrouve par exemple StartAllBack, un utilitaire permettant de personnaliser le menu Démarrer, pointé du doigt pour des soucis de performance. Microsoft préfère donc jouer la carte de la sécurité en bloquant la mise à jour tant que l’application n’est pas désinstallée.

Google Maps n’est plus obligatoire sur Android Auto

Android Auto © Google

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android Auto qui préfèrent d’autres applications de navigation que Google Maps. Une mise à jour récente, qui semblait vouloir imposer Google Maps par défaut pour la navigation vocale, a été corrigée par Google. Jusqu’à présent, si vous utilisiez Waze sur Android Auto et demandiez à Google Assistant de lancer la navigation vers une nouvelle adresse, l’assistant basculait automatiquement sur Google Maps. Étonnant, n’est-ce pas ? Cette nouveauté a semé la confusion chez de nombreux utilisateurs qui y ont vu une volonté de Google de favoriser sa propre application de navigation. Heureusement, Google a rapidement compris l’erreur et a déployé un correctif.