Les Éternels : Makkari donne envie au public d’apprendre la langue des signes

Et si Les Éternels suscitaient des vocations ? Tout porte à le croire. Pour la première fois, Marvel déjoue les poncifs des supers-héros traditionnels. En effet, Les Éternels mettent un point d’honneur à aborder des sujets importants, comme l’homosexualité ou le handicap. Ainsi, Makkari est la première supe sourde, s’exprimant exclusivement en langue des signes. Cette particularité semble avoir énormément touché les fans. En quelques jours, la requête « comment apprendre la langue des signes » est devenue ultra populaire sur de nombreux moteurs de recherches. Si le dernier Marvel peine à séduire par son contenu, il aura tout de même permis de sensibiliser le public à la question.

Makkari, première héroïne sourde Marvel – Crédit : Marvel Studios

On constate en effet une augmentation de plus de 250% sur les recherches liées à la langue des signes sur la toile. Marvel devient ainsi sans le vouloir un outil pédagogique, sensibilisant le public à ce « handicap » touchant 5% de la population mondiale, soit 430 millions de personnes.

Les Éternels sensibilisent le public sur la surdité

Mais ce n’est pas tout. Parmi les requêtes populaires, on trouve également « premier super-héros sourd ». Preuve que Makarri touche massivement le public ayant vu le film. La comédienne Lauren Riddlof, sourde de naissance, est fière de cet engouement populaire. Sur Twitter, la jeune femme n’a pas hésité à montrer sa fierté et sa gratitude. « Cela signifie que mes deux garçons qui souffrent de ce handicap grandiront dans un monde rempli de supers-héros qui leur ressemblent » écrit ainsi la comédienne.

L’initiative de Marvel est évidemment à saluer massivement. En défendant de telles causes, le studio veut démontrer que le monde est en train de changer. D’ailleurs, la firme doit jouer des coudes avec certains pays qui refusent de diffuser le film. La raison ? : plusieurs d’entre eux s’opposent à montrer un super-héros gay à l’écran. Mais Marvel persiste et ne se laisse pas marcher sur les pieds pour autant. Avec une audience jeune, le studio veut sensibiliser sur des sujets sociétaux fondamentaux. Et on ne peut que saluer cette audace.

Makkari devrait donc devenir un visage important dans le futur du MCU. Le public adore le personnage et le prouve par ses recherches. Si vous n’avez pas toujours pas vu Les Éternels, c’est le moment de foncer dans les salles obscures pour vous faire votre propre avis sur cette production sévèrement critiquée.

Source : CNET.com