Eternals : le prochain Marvel descendu en flèche sur Rotten Tomatoes

Y’aurait-il du flop dans l’air pour Marvel ? Alors que Eternals s’apprête enfin à sortir en salles, les critiques publiques ne sont pas aussi élogieuses qu’escomptées. Pourtant, tous les marqueurs étaient au vert ! Les sites professionnels avaient même partagé sur la toile des avis enthousiastes. Mais le public ne semble pas du même avis. Malgré la présence de grandes vedettes hollywoodiennes et Chloé Zhao à la réalisation, le nouveau projet Marvel n’emballe pas les foules. C’est d’ailleurs la première fois que le MCU se voit affublé d’un score horriblement bas ! Chronique d’un échec annoncé ? Il faut effectivement craindre le pire, à en croire les avis partagés ça et là.

Eternals : chronique d’un flop annoncé ? – Crédit : Marvel Studios

58% d’avis favorables : on est loin des scores habituels pour une superproduction estampillée Marvel. Pour comparaison, Eternals est aussi mal noté que Wonder Woman 1984.

Eternals : des critiques féroces !

Pour le moment, il convient d’analyser ces scores avec des pincettes. Ce n’est pas la première fois que Rotten Tomatoes offre un score médiocre pour de gros succès, qui se sont finalement rachetés par la suite aux box-office mondial. Feige lui-même ne semble pas inquiet de cette première tendance. Car après tout, c’est le public qui fera de Eternals un succès en salles ou non. Et puis, on est bien loin des notes désastreuses du DCEU, comme le Suicide Squad de 2016 qui caracole toujours à 26% d’avis favorables !

Il faut donc regarder de plus près la sortie mondiale du film pour avoir un avis tranché sur la question. On sait pertinemment qu’un film peut échouer dans un pays alors qu’il sera un franc succès dans un autre. Pourtant, certains privilégiés « lambdas » qui ont déjà pu voir le résultat sont eux aussi très mitigés sur le produit final. Tout cela semble bien complexe et il n’y aura clairement pas de demi-mesure. Soit Eternals sera un énorme carton, soit le projet sera aussi vite oublié qu’il n’est sorti.

Après un démarrage en trombe en cette rentrée 2021, Marvel pourrait donc vivre une déconvenue de taille. Il convient donc de scruter les résultats du box-office dans les prochains jours pour en avoir le cœur net !

A lire aussi – Marvel : Eternals ressemble davantage à un film de science-fiction que de supers héros

Source : Screenrant