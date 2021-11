Les Éternels : ce que Marvel pourrait préparer pour la suite

Depuis son arrivée en salles, le premier volet des Éternels peine à convaincre. Déjà égratigné par la presse, les retours publics sur Rotten Tomatoes ne font pas dans la dentelle. Certes, le box-office enregistre des résultats corrects et satisfaisants, mais tout le monde s’attendait à beaucoup mieux. Tous les marqueurs étaient pourtant au vert, entre un casting léché, un élan de modernisme assumé et la présence de Zhao aux manettes. Mais cette « déconvenue » n’empêche pas le studio de préparer le terrain pour une potentielle suite. Les Éternels 2 permettrait de connecter plus largement la franchise au MCU tout en continuant à changer les règles du jeu.

Une suite possible pour Les Éternels ? – Crédit : Marvel Studios

Plusieurs rumeurs bruissent déjà sur la toile. Alors à quoi pourrait-on réellement s’attendre dans le futur ? Voici les choses qu’il faut savoir sur cette suite , qui doit encore être officiellement confirmée.

Les Éternels 2 : le contenu d’une possible suite

Pour le moment, la validation d’une suite reste évidemment en suspend. Certes toute l’équipe y croit dur comme fer, mais seul le studio pourra donner sa validation finale. Si on regarde les franchises précédentes, toutes ont eu droit à plusieurs volets, à l’instar de Black Widow. Pour le moment, le producteur Nate Moore reste plutôt évasif sur le sujet. « Ce n’est pas quelque chose d’incontournable. Évidemment, nous avons des idées sur l’endroit où nous pourrions aller, mais il n’y a pas de règle absolue » explique ainsi ce dernier.

Normalement, tout le casting pourrait revenir, les héros ayant presque tous survécus. Cela exclurait donc Salma Hayek d’entrée de jeu. Elle pourrait cependant apparaître par « flashback ». De nouveaux protagonistes devraient donc potentiellement faire leur entrée. Mais tout cela est à mettre au conditionnel pour le moment. Il ne faut pas oublier non plus que de nombreuses questions sont restées sans réponse : Sersi a t-il réussi à changer un déviant en arbre, par exemple.

Mais ce qui pourrait influer sur une suite, c’est naturellement de jouer un rôle considérable dans la phase 5 du MCU. Avec l’arrivée programmée d’une nouvelle équipe de Young Avengers, Les Eternels auraient aussi une sérieuse carte à jouer. Il faudra un peu de temps pour connaître les plans de Marvel. Mais tout cela semble augurer la mise en route d’un tel projet. Malgré tout !

