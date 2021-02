Les Gardiens de la Galaxie 3 : La même technologie d’effets spéciaux que The Mandalorian va être utilisée

Les Gardiens de la Galaxie 3 vont profiter de la technologie StageCraft – Crédit : Marvel Studios

James Gunn est actuellement en train de diriger The Suicide Squad pour le DCEU. Mais le cinéaste n’oublie pas le MCU, avec plusieurs programmes annoncés pour Disney+, et prépare Les Gardiens de la Galaxie 3. L’occasion de poursuivre la quatrième phase de l’univers connecté entamée par WandaVision, qui aura des liens avec Spider-Man 3. Mais si les productions Marvel sont aussi appréciées, c’est parce que Disney mise à fond sur les nouvelles technologies pour offrir des effets spéciaux proches de la réalité, comme dans Avengers: Endgame, ayant eu droit à sa version rétrogaming, malgré des fans jugeant le résultat peu crédible. Un pallier a néanmoins été atteint avec The Mandalorian, série Star Wars dont les images de synthèse sont plus réalistes que jamais. Une technologie appelée StageCraft dont l’utilisation pour Les Gardiens de la Galaxie 3 a été confirmée par James Gunn lui-même.

James Gunn confirme que son film utilisera la technologie StageCraft

The Mandalorian nous montré les possibilités de StageCraft – Crédit : Lucasfilm

Si Avengers: Endgame a repoussé les limites du côté des effets spéciaux, le résultat fait un peu tâche lors de certains plans peu réussis. Mais Disney, toujours à la pointe de l’innovation, a réussi à atteindre une quasi-perfection avec The Mandalorian sur Disney+.

Une série Star Wars reposant sur la technologie StageCraft. Cette dernière, développée par Industrial Light & Magic, a été perfectionnée par ILM et Epic Games (les créateurs de Fortnite et du moteur graphique Unreal Engine).

Pour résumer rapidement la technologie StageCraft, il s’agit d’un écran LED gigantesque et incurvé qui forme un arc de cercle à 270 degrés. Les effets spéciaux sont alors diffusés en temps réel, s’affranchissant des éternels fonds verts dont le résultat n’est pas toujours à la hauteur. La caméra doit alors être synchronisée avec les images projetées sur l’écran LED et demande également aux acteurs d’être impliqués dans les mouvements pour ne pas trahir le procédé. Et dans The Mandalorian, force est de constater que le rendu est assez bluffant.

Yes, some. where it fits. — James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021

James Gunn a annoncé sur Twitter que Les Gardiens de la Galaxie 3 va profiter de cette technologie StageCraft. De quoi promettre un long-métrage beaucoup plus réaliste et immersif que les précédentes productions du MCU, dont les effets visuels ont bien évolué depuis Iron Man en 2008. Une décision qui étonne peu : Disney a toujours misé sur les nouvelles technologies pour ses productions, en témoigne le live-action du Roi Lion, se voulant plus photoréaliste que jamais.

