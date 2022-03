Le retour des « Glassholes » ? Les Google Glass reviennent…

Le géant Google est en train d’acquérir une jeune start-up appelée Raxium. Cette entreprise californienne se concentre sur le développement de la technologie Micro LED en vue d’offrir de meilleurs affichages en réalité augmentée et en réalité mixte.

Les récentes évaluations parlent d’un prix d’acquisition avoisinant le milliard de dollars. Même pour Google, ce n’est pas un chiffre anodin. Cette acquisition signifie donc que Google se concentre sérieusement sur le développement des appareils AR. Plus tôt cette année, la presse a déjà partagé des rumeurs selon lesquelles Google travaillait sur une autre paire de lunettes intelligentes. Google n’a en aucun cas abandonné cette catégorie de produits.

La technologie microLED

La technologie microLED est similaire à OLED en ce sens qu’elle n’utilise pas de rétroéclairage. Ainsi, chaque pixel émet sa propre lumière. De plus la microLED promet d’être plus lumineuse, plus économe en énergie et plus durable.

Les micro-LED mesurent environ 3,5 microns par pixel et offrent des millions de nits de luminosité. Plus précisemment, les pixels microLED de Raxium sont jusqu’à 300 fois plus petites que ceux d’un panneau OLED et jusqu’à 1000 fois plus lumineuses.

C’est bien mais c’est cher

Alors que la technologie a maintenant fait ses preuves, le principal obstacle est le coût de production des écrans microLED. Même les petits panneaux microLED utilisés dans un casque AR ou VR seront nettement plus chers qu’un panneau OLED similaire.

Après plusieurs faux départs, il semblerait que nous allions bientôt voir le marché des spécifications AR décoller. Quant aux rumeurs du casque AR/VR d’Apple, elles entourent depuis tellement longtemps que l’on ne sait plus très bien a quoi s’attendre. L’échec précédant de Google rend l’industrie très prudente.

Ai-je l’air d’un Glasshole ?

Aussi, si l’acquisition de la technologie microLED est intégrée dans des verres intelligents, l’objet devrait être plus facile à porter en public que le casque Google Glass. Les premières personnes apparaissant en public à l’époque des tests de Google étaient notoirement étiquetées « Glassholes » pour leur façon de se démarquer dans la foule. Si des wearables AR comme ceux-ci doivent refaire surface, il est absolument nécessaire que les gens se sentent à l’aise de les porter dans la vie de tous les jours.

Nous en saurons probablement plus sur les plans de Raxium et de Google avec la start-up dans les mois à venir.

