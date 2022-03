Google Pixel 6a et Pixel Watch : une fuite dévoile les couleurs et leur espace de stockage

Google aurait prévu de lancer le Pixel 6a et la fameuse Pixel Watch au mois de mai. En attendant, une fuite de la base de données d’un opérateur américain partagée par une source anonyme et relayée par Android Police dévoile quelques caractéristiques des deux appareils.

Rendu du Google Pixel 6a – Crédits : @OnLeaks / @91Mobiles

La fuite révèle les couleurs disponibles au lancement et l’espace de stockage du smartphone abordable et de la première montre connectée. Pour rappel, Google a officiellement confirmé le Pixel 6a dans un livre de coloriage. Celui-ci était destiné aux passionnés américains des produits Pixel, les « Pixel Superfans ». Le géant de Mountain View n’a pas encore officialisé la Pixel Watch, mais les nombreuses fuites sur la montre connectée confirment qu’elle arrivera enfin cette année.

La Pixel Watch serait la première montre connectée sous Wear OS avec 32 Go de stockage

D’après la fuite, le Google Pixel 6a serait proposé dans trois couleurs : noir, blanc et vert. Il serait également équipé de 128 Go de stockage interne. D’ailleurs, des rendus du smartphone dévoilés l’année dernière suggèrent que le design du Pixel 6a s’inspirera de celui du Pixel 6 que nous avons eu l’occasion de tester. On s’attend aussi à un écran AMOLED de 6,2 pouces, d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et du Snapdragon 778G.

Du côté de la Pixel Watch, Google aurait aussi prévu trois couleurs : noir, or et gris. La montre connectée serait livrée avec 32 Go de stockage. Aucune smartwatch sous Wear OS n’est équipée d’un tel espace de stockage. La Galaxy Watch 4 de Samsung est actuellement la meilleure dans ce domaine avec ses 16 Go de stockage. D’ailleurs, plusieurs photos volées de la Google Pixel Watch ont donné un premier aperçu de la montre l’année dernière. On s’attend également à ce qu’elle intègre des fonctionnalités Fitbit pour un prix supérieur à 300 €.

Enfin, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Google ne les a pas officiellement confirmées. Néanmoins, le Pixel 6a et la Pixel Watch devraient être annoncés à l’occasion de la conférence annuelle qui se tient généralement en mai. Pour le moment, la date du Google I/O 2022 n’a pas encore été officialisée.

Source : 9to5Google