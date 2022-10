iPhone 14 Pro : Dynamic Island brouille la frontière entre le matériel et le logiciel, explique Apple

Des responsables d’Apple ont expliqué dans une interview que la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro et Pro Max brouille la frontière entre le matériel et le logiciel. Selon eux, c’est « un bon exemple de développement à la Apple ».

La Dynamic Island est la grande nouveauté de l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Avant qu’elle ne soit disponible sur tous les iPhone avec iOS 16, cette fonctionnalité est réservée aux iPhone 14 Pro et Pro Max. La Dynamic Island est une encoche dynamique qui permet à l’espace noir qui abrite la caméra frontale et le capteur Face ID de s’agrandir pour afficher des informations, des alertes, etc.

iPhone 14 Pro © Aditya Chinchure / Unsplash

L’encoche dynamique s’active dès que l’iPhone est déverrouillé. Par exemple, la musique en cours de lecture, les résultats des matchs de foot ou le minuteur peuvent s’afficher dans la barre. Dans une nouvelle interview accordée au magazine japonais Axis, Craig Federighi qui est le vice-président senior de l’ingénierie logicielle et Alan Dye qui est le vice-président de la conception de l’interface humaine sont revenus les origines et le développement de la Dynamic Island.

La Dynamic Island est « un bon exemple de développement à la Apple »

Avec la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple veut brouiller la frontière entre le matériel et le logiciel. « Cette nouvelle fonctionnalité a également permis d’afficher des alertes, des notifications et des opérations en cours en temps réel sans voir la frontière entre le matériel et le logiciel. Je pense que c’est un bon exemple de développement à la Apple », a expliqué Alan Dye.

La Dynamic Island déjà copiée sur Android est le plus gros changement que l’iPhone a connu depuis la sortie de l’iPhone X. Il y a 5 ans, l’iPhone X perdait le bouton d’accueil emblématique de l’iPhone depuis le début de son existence. Cette année, l’iPhone a accueilli un nouveau type d’encoche que l’on retrouvera certainement de plus en plus à l’avenir, iPhone et smartphones Android confondus.

Quant à l’origine de la Dynamic Island, Alan Dye a précisé que : « chez Apple, il est très difficile de retracer la source des idées. Parce que notre travail est basé sur une grande discussion avec différents groupes de personnes. Cependant, l’une de ces discussions était que si la zone du capteur sur l’écran pouvait être réduite, que pourrait-on faire avec l’espace en plus ». Au lieu de partir sur un poinçon pour la caméra frontale comme de nombreux constructeurs l’ont déjà fait, Apple a préféré conserver l’espace de l’encoche pour y afficher des informations. Cette encoche dynamique a été bien reçue par les utilisateurs qui apprécient son utilité. Certains considèrent même que c’est l’un des meilleurs designs d’Apple de ces dernières années.

Source : MacRumors