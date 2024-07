Les IPTV qui diffusent les JO sont bloquées, la justice prend une décision de grande ampleur

© Envato

Le CIO, le CIP et le COJOP obtiennent le blocage de 25 sites d’IPTV illégale par les fournisseurs d’accès

France Télévisions demande à Google de déréférencer des centaines de sites pirates

L’Arcom peut être sollicitée pour bloquer d’autres sites pirates pendant les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Paris 2024 viennent de débuter se tiendront jusqu’au 11 août. Si la compétition peut être suivie légalement et gratuitement par divers moyens, cela n’empêche pas les IPTV illégales de la diffuser. Comme nous l’apprend L’Informé, les ayants droit ont obtenu le blocage de plusieurs sites.

À lire > Quel abonnement IPTV choisir en 2024 ?

25 IPTV illégales ont été bloquées suite à une action conjointe

Le coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris 2024 marque le début d’une lutte intense contre le piratage des retransmissions sportives. Un jugement du tribunal de Paris a ordonné le blocage de 25 IPTV illégales suite à une action conjointe du Comité International Olympique (CIO), du Comité International Paralympique (CIP) et du Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 (COJOP).

Cette décision, effective jusqu’au 8 septembre, oblige les fournisseurs d’accès Internet à empêcher l’accès à ces IPTV diffusant sans autorisation les compétitions olympiques. Mais la bataille ne s’arrête pas là. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourrait être sollicitée pour étendre cette liste noire à de nouveaux sites identifiés comme pirates.

Dans cette offensive contre le streaming illégal, France Télévisions, détenteur officiel des droits de diffusion en France, a également pris des mesures en demandant à Google de déréférencer des centaines de sites hors-la-loi.

Les IPTV illégales dans le viseur des ayants droit

Cette action s’inscrit dans une tendance plus large de protection des droits audiovisuels, particulièrement dans le domaine sportif où les enjeux financiers sont considérables. Les ayants droit mènent une lutte sans fin contre les IPTV illégales et les sanctions contre les gérants se multiplient ces derniers.

Les Jeux olympiques attirent l’attention mondiale et génèrent des revenus substantiels pour les diffuseurs officiels. Il n’y a rien d’étonnant à ce que comme lors des compétitions sportives avec de forts enjeux financiers, le CIO, le CIP et le COJOP visent les IPTV illégales et autres sites pirates.