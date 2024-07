JO Paris 2024 : où et quand regarder les Jeux olympiques en streaming ?

Cet été, nous avons été gâtés en termes de sport à la TV, entre l’Euro 2024, puis le Tour de France 2024. Nous auront aussi droit aux Jeux olympiques dans notre chère capitale, du 26 juillet au 11 août 2024. Vous n’avez pas de billet pour les JO ? Les Jeux de la XXXIIIe olympiade sont bien évidemment retransmis à la télévision, comme à chaque nouvelle édition. Vous vous demandez où suivre la compétition sportive en direct à la TV ? On vous dévoile tout dans cet article !

🔥 Où et quand suivre la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 ?

Allumée le 16 avril 2024 en Grèce, la flamme olympique est ensuite arrivée en France le 8 mai, à Marseille. Elle sera de retour dès demain dans la ville Lumière, où se dérouleront les JO, pour la 3ème fois de l’histoire (1900 et 1924), et pour la 5ème fois en France.

Le parcours du Relais de la Flamme Olympique va bientôt s’achever et les épreuves vont pouvoir commencer. Après être passée par 65 villes-étapes de France et des outremers, la flamme arrivera une nouvelle fois à Paris pour la cérémonie d’ouverture des JO le 26 juillet. Le parcours de la flamme peut être suivi sur une chaîne du groupe France Télévisions, créée spécialement à cet effet : Paris 2024. La cérémonie d’ouverture des Jeux sera retransmise sur les chaînes France 2, France 3 et France 4, ainsi que sur Eurosport, qui couvre l’intégralité de l’évènement cet année. Il faudra être devant son poste à 19h30 ce vendredi pour suivre la cérémonie, qui devrait durer trois heures environ, soit jusqu’à 22h30.

📺 Où regarder les épreuves des Jeux olympiques 2024 gratuitement en streaming ?

Les billets pour assister aux Jeux olympiques de Paris coûtent cher, sans compter l’hébergement. D’autre part, la circulation à Paris, qui va accueillir des millions de visiteurs, s’annonce problématique. L’organisme Île-de-France Mobilités, en charge des transports publics de la région parisienne, a même déployé une application dédiée pour l’occasion : Transports publics Paris 2024. Heureusement, il est possible de suivre l’évènement gratuitement depuis le confort de chez soi, à la télévision ou sur Internet. Voici sur quel chaîne ou site vous rendre selon le canal que vous préférez.

Regarder les JO à la TV

Comme pour la cérémonie d’ouverture, c’est le groupe France Télévisions qui se chargera de retransmettre en clair une bonne partie des JO d’été 2024, avec plus de 50 heures d’épreuves en direct attendues chaque jour. Vous l’aurez compris, vous ne pourrez pas tout regarder !

Il sera possible de visionner les épreuves en direct sur France 2, France 3, et France 5. Les deux premières chaînes diffuseront quotidiennement les Jeux olympiques et paralympiques. Tandis que France 2 diffusera les moments clés et les épreuves les plus attendues, la chaîne France 3 se concentrera quant à elle sur les compétitions de sport collectif.

France 5 se chargera pour sa part de diffuser les replays, mais aussi du direct, puisqu’elle prendra le relais de France 2 et France 3 au moment de la diffusion des JTs de la mi-journée et du soir. À noter qu’il sera également possible de suivre l’évènement en 4K et Dolby Atmos sur les chaînes France 2 et France 3 UHD.

Si vous souhaitez suivre l’intégralité des JO de Paris 2024, il faudra se tourner vers Eurosport. En effet, le groupe détient les droits de diffusion en Europe. Les 9 chaînes seront toutes réquisitionnées pour la diffusion de la compétition, avec un total de plus de 3800 heures. Pour ce faire, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming Max, qui propose ces chaînes en clair et sans frais supplémentaire. Vous pouvez souscrire directement depuis le site, via un service d’IPTV comme Prime Vidéo, ou encore une offre Canal+. Par ailleurs, tous les abonnés d’une offre Canal+ profiteront également des chaînes Eurosport sans frais supplémentaires pendant les JO. Voici le programme de diffusion prévu sur les canaux Eurosport :

Eurosport 1 : les grandes épreuves avec les champions internationaux

Eurosport 2 : les épreuves et chances de médailles françaises

Eurosport 3 : les sports de raquette et le golf

Eurosport 4 : les sports artistiques

Eurosport 5 : le football

Eurosport 6 : le basketball

Eurosport 7 : les sports de combat

Eurosport 8 : le handball

Eurosport 9 : le volleyball

Regarder les JO sur Internet

En parallèle de la diffusion télévisuelle, France Télévisions diffusera également les sports de glisse et urbains via la chaîne numérique France TV Paris 2024, accessible sur son site france.tv, ou l’application mobile. Ce canal 100 % en ligne, qui a la particularité de fonctionner via le cloud, la 5G et le réseau Starlink, diffusera pas moins de 250 heures de programmes. Les abonnés Eurosport pourront également suivre les JO de Paris 2024 directement depuis le site Eurosport.fr.

Les abonnés d’une offre Max pourront quant à eux suivre depuis la compétition sportive via les 62 flux mis spécialement à disposition pour l’occasion, depuis la plateforme. Il sera possible de regarder les épreuves en direct dans 20 langues différentes, visionner les replays, suivre les épreuves de votre équipe nationale, ou encore parcourir les épreuves par discipline. Par ailleurs, vous profiterez des alertes médailles d’or en temps réel. Vous serez en effet alerté en direct lors de votre visionnage, lorsqu’une cérémonie de remises de médailles sera sur le point de débuter.

S’abonner à Max

Vous êtes en vacances ou vous vivez à l’étranger en ce moment ? Rassurez-vous, vous pourrez quand même suivre les épreuves de la plus grande compétition mondiale de l’été. En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez pendant les Jeux olympiques, vous pourrez suivre les épreuves sportives via l’un des nombreux diffuseurs étrangers de la liste mise à disposition par le site officiel des JO 2024.

Bien entendu, vous pouvez également passer par un VPN et vous localiser en France pour suivre la compétition depuis le site officiel de France Télévisions, Eurosport.fr, ou bien les plateformes Canal+ ou Max. Pour ce faire, on vous recommande d’utiliser un service payant et suffisamment performant pour le streaming, à l’instar de NordVPN ou ExpressVPN.

S’abonner à NordVPN

🤺 Quelles épreuves et sports sera t-il possible de suivre pendant les JO ?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 compteront pas moins de 329 épreuves. Les 11 310 athlètes, prêts à tout pour faire honneur à leur pays (206), s’affronteront dans 32 sports et 47 disciplines.

Parmi les sports représentés, il sera notamment possible de suivre du rugby, du golf, du basketball, du football, de la boxe, de l’équitation, de l’escrime, du judo, du surf, du skateboard, du tir à l’arc, du tennis de table, de la natation sportive et artistique, de l’haltérophilie, de l’escalade, ou encore du cyclisme, du breaking et de l’athlétisme. Il y en aura donc pour tous les goûts. La réussite de l’organisation des Jeux repose sur la présence de nombreux sponsors comme Cola-Cola, Intel, Panasonic, ou encore Samsung, qui a prévu d’offrir le Galaxy Z Flip 6, son nouveau smartphone pliable, à tous les athlètes des JO.

🧑‍🦽 Quand débuteront les Jeux paralympiques 2024 ?

Les Jeux paralympiques prendront le relais quelques semaines après les JO de Paris. Ces derniers débuteront le 28 août 2024 et prendront fin le 8 septembre. Ils seront également diffusés sur les chaînes du groupe France Télévisions, mais aussi sur Eurosport.