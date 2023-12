Meilleures IPTV : quel abonnement choisir en 2023 ? 

© Unsplash/Kelly Sikkema

Tout d’abord, le terme IPTV vient de l’anglais et signifie “Internet Protocole Television”. Cela veut dire qu’il est possible de regarder du contenu télévisuel via Internet et non pas par satellite ou câble hertzien. Dans le principe, c’est donc une technologie entièrement légale. Par exemple, les box TV actuelles (Free, SFR, Orange, etc.) fonctionnent avec ce principe. Bien évidemment, il existe des solutions illégales qui peuvent d’ailleurs coûter cher à leurs créateurs. La justice et ayant droit, combattant ce type de pratique.

Pour ce comparatif nous avons uniquement sélectionné des solutions entièrement légales. Ensuite, certaines nécessitent un abonnement, mais d’autres sont entièrement gratuites. D’un autre côté, quelques services célèbres comme IPTV Smarters Pro ne seront pas présents dans cette sélection, comme l’entièreté des contenus n’est pas légale. Dans tous les cas, voici notre comparatif des meilleures IPTV (légales).

À lire aussi : notre sélection des meilleures Box TV (Android TV et tvOS)

Molotov TV, le plus célèbre service d’IPTV

On commence ce comparatif avec l’une des IPTV les plus connues du marché : Molotov TV. Bien que les prix des abonnements aient récemment augmenté, elle reste une des meilleures plateformes du marché. Mais tout d’abord, il est possible de regarder un grand nombre de contenus de manière gratuite.

En effet, il suffit de créer un compte pour avoir accès à 40 chaînes sans frais (dont celles de la TNT) et certains programmes en replay. Cependant TF1 et M6 ne sont pas incluses dans cette formule. Pour utiliser Molotov TV, on peut se rendre directement sur Internet ou bien télécharger l’application. Cette dernière est disponible sur smartphones (Android et iOS), tablettes, ordinateurs (Windows, MacOS et Linux), box TV et certaines Smart TV. En bref, elle est très facile d’accès.

Ensuite vient le système d’abonnement payant. Il existe des dizaines de solutions différentes avec des tarifs parfois très variables. Tout le monde peut trouver celle qui lui convient avec cette IPTV. La formule de base à 5,99€/mois offre accès à plus de 90 chaînes, à la diffusion sur 4 écrans en simultané, aux enregistrements, replays et le contrôle du direct.

Pour le reste, mieux vaut vous rendre directement sur Molotov TV pour choisir le système qui vous convient le mieux.

Pluto TV, une alternative complètement gratuite à Molotov TV

© Pluto TV

Dans le principe, Pluto TV est très similaire à Molotov TV. Même au niveau de l’interface, nous ne sommes pas dépaysés en passant de l’un à l’autre. Cependant, sur ce point, il y a un petit avantage pour le second. Dans tous les cas, la particularité de cette IPTV se trouve dans son fonctionnement entièrement gratuit.

Elle est également disponible sur de nombreux supports comme smartphones (Android et iOS), tablettes, ordinateurs (Windows, MacOS et Linux), box TV, Xbox Series X/S et certaines Smart TV. Enfin, il est bien évidemment possible de passer directement par le site Internet. Comme dit précédemment, l’interface est basique, mais il n’en reste pas moins intuitif.

Cependant, vous n’avez ici pas accès directement aux grandes chaînes de télévision (comme France 2, etc.), mais à divers programmes en direct ou replay. Ici pas de grosses productions récentes, mais de nombreux films et séries qui vont satisfaire les amateurs de tous les genres. On retrouve des séries françaises et internationales, des animés et même des émissions de sport.

Dernier point, étant un service d’iPTV entièrement gratuit, Pluto TV se finance avec les publicités. Ces dernières peuvent donc interrompre votre programme pendant un court moment.

myCanal, la valeur sûre

Dans le domaine des abonnements d’IPTV, celui de Canal+ est probablement le plus complet. D’ailleurs, les pirates visent souvent la chaîne. De même, il est possible d’avoir accès à de nombreux programmes (séries, films, sports, etc.) que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Dans tous les cas, myCanal est disponible dès lors que vous souscrivez à la chaîne. Mais il est aussi possible d’utiliser ce service de manière indépendante.

Dans tous les cas, il existe un large choix d’abonnement. Les prix varient entre 22,99€/ mois et 49,99€/mois. Pour les moins de 26 ans, il existe la formule Rat à seulement 19,99€/mois. Sinon, selon ce que vous choisissez vous aurez accès à plus ou moins de chaînes, mais aussi à des services comme Apple TV, Disney+, Netflix, etc. Pour les amateurs de sport, il est possible d’avoir accès aux grandes compétitions de foot comme la Premier League et la Ligue des Champions. De même, les week-ends de Formule 1 et le Top 14 sont disponibles.

Enfin, l’entreprise dispose également de nombreux films et séries exclusives. Vous pouvez également suivre tous les programmes en live si cela est important pour vous. Du côté de l’interface, ce dernier est ergonomique et facile d’utilisation. Sur ce point il n’y a rien à redire.

Enfin, l’ensemble est accessible sur Internet ou par votre TV (Android, Tyzen, etc.), sur smartphones, tablettes, consoles et box TV. Dernier point, on retrouve parfois de la 4K pour certains contenus.

France TV, une solution IPTV entièrement gratuite

France TV est un des services d’IPTV les plus connus, notamment des amateurs de Roland Garros. Bien évidemment, la plateforme française est entièrement gratuite. Il faut donc accepter d’avoir des publicités coupant à certains moments nos programmes. Dans tous les cas, avec cette dernière, il est possible d’avoir accès à toutes chaînes du groupe France Télévision.

Et comme dit précédemment, pour les fans de sport, il existe une version dédiée France TV Sports. Rien de tel pour suivre certaines compétitions d’athlétisme, de tennis ou tout simplement le Tour de France. Sinon, dans tous les cas il faut créer un compte, mais la manœuvre est très simple.

D’un autre côté, l’interface rappelle celui de Pluto TV et de Molotov TV. Dans tous les cas, il est facile de s’y retrouver. De même, il est possible de suivre les programmes en direct ou de directement regarder des replays. Dernier point, pour utiliser ce service il faut soit passer par le site Internet ou directement par l’application dédiée.

Cette dernière est accessible via certaines Smart TV (LG et Samsung), les Fire TV (Xiaomi, Nokia, etc.), smartphones (Android et iOS), tablettes, ordinateurs et box TV (Android TV et tvOS). Ce n’est pas l’IPTV la plus complète, mais sa gratuité et son large catalogue en font une solution de choix.

Amazon Prime Video, l’un des services les plus complets

On ne présente plus Amazon Prime Vidéo, une des meilleures plateformes IPTV payantes et surtout la principale concurrente de Netflix. Bien évidemment, si vous souscrivez à un abonnement, vous aurez accès à l’ensemble des services Prime en plus des films, séries et documentaires. Du côté des contenus exclusifs, elle ne vaut pas sa principale concurrente, mais elle offre tout de même un grand choix de programmes.

Mais son principal avantage se trouve du côté des nombreux autres abonnements proposés directement sur la plateforme. En effet, il est possible de souscrire en même temps aux services Pass Warner, Paramount+, OCS, ADN, etc. Enfin pour les amateurs de Sport, le géant américain dispose des droits de la majorité des rencontres de première et deuxième division française (Prime Video Ligue 1 à 14,99€/mois), mais aussi de quelques matchs de Roland Garros (le tennis est inclus dans la formule de base). Cependant, tout cela va augmenter la facture à la fin du mois.

D’un autre côté, au fil du temps l’interface est devenu de plus en plus ergonomique. On est loin des débuts où ce dernier faisait pâle figure à côté de Netflix. Côté diffusion, il est possible de directement regarder ses films et séries sur Internet, sinon il faut passer par l’application dédiée.

Celle-ci est disponible sur presque tous les supports possibles, du smartphone, aux consoles comme les PlayStation 5 et Xbox Series. Dernier point, au niveau des exclusivités, on retrouve des séries comme The Boys (son spin-off Gen V) ou Les Anneaux de Pouvoir parmi tant d’autres.

YouTube TV, la meilleure IPTV pour les utilisateurs de VPN

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons une solution d’IPTV un peu originale. Tout le monde connaît ce réseau social, mais peu savent qu’il offre également ce type de service via YouTube TV. Mais avant toute chose, il y a deux points à prendre en compte. Les chaînes disponibles sont uniquement en anglais et ce n’est pas directement accessible en France.

Il faut donc passer par un système de VPN. Bien évidemment vient la question de la légalité. YouTube TV n’est pas autorisé dans notre pays, mais d’un autre côté, il n’est absolument pas illégal d’utiliser un VPN dans l’Hexagone. Vous pouvez donc utiliser cette solution si vous voulez regarder en direct des chaînes comme CBS, ABC, CNN ou bien suivre la NFL. D’ailleurs, il existe aussi une version espagnole de ce service pour ceux que cela intéresse.

Sinon, l’interface est lui très familier donc pas de soucis de ce côté. Elle est disponible sur Internet ou grâce à son application dédiée. Cette dernière se trouve sur de nombreux supports différents.

Cependant, cette IPTV a un sérieux bémol, son tarif. En effet, l’abonnement de base est de 64,99€/mois et 35,99€/mois pour les hispanophones. Vous avez donc accès à un contenu important et exclusif, cependant il va falloir y mettre le prix. En bref, une plateforme destinée aux passionnés de programmes spécifiques et anglophones. Dernier point, notez bien qu’il vous faut en plus souscrire à un VPN pour avoir accès à ce site.

🤔 Qu’est-ce qu’une IPTV ?

Tout d’abord l’expression IPTV vient de l’anglais et signifie « Internet Protocole Television ». Dans tous les cas c’est un type de technologie permettant la diffusion d’un service de télévision. Bien entendu, elle diffère des systèmes traditionnels. Pour rappel, il existe la diffusion hertzienne et satellite.

La première utilise des antennes râteaux pour capter la TNT. La seconde, comme son nom l’indique, passe par une parabole installée sur le toit ou un mur de votre maison. Ces dernières ont leurs avantages et leurs défauts. Tout d’abord, vous n’avez pas besoin de posséder une connexion Internet pour y accéder. Une IPTV est elle inaccessible si vous n’en possédez pas une.

Si vous avez l’habitude de regarder des programmes en replay, cette dernière est la meilleure solution. Les technologies classiques permettent, généralement, de regarder uniquement la TV en direct.

À lire aussi : Films et séries en streaming, qui a la meilleure offre ?

📺 Quels sont les avantages d’une IPTV ?

Comme expliqué précédemment, les IPTV légales offrent plusieurs avantages. Nous allons lister ces derniers dans cette partie.

Tout d’abord, c’est une technologie très simple à utiliser et installer . Il suffit d’une connexion Internet, et de se rendre sur un site dédié ou de télécharger une application.

. Il suffit d’une connexion Internet, et de se rendre sur un site dédié ou de télécharger une application. Il est possible d’utiliser une IPTV sur de très nombreux supports en plus de votre télévision. On peut citer, les smartphones, tablettes, PC portables, consoles (PS5/Xbox Series), box TV.

en plus de votre télévision. On peut citer, les smartphones, tablettes, PC portables, consoles (PS5/Xbox Series), box TV. Elles offrent une plus grande flexibilité. On peut regarder n’importe quel programme à n’importe quel moment de la journée. De même, de nombreuses fonctionnalités sont présentes. Il est, par exemple possible de remettre sa série au début, ou de mettre en pause un direct.

On peut regarder n’importe quel programme à n’importe quel moment de la journée. De même, de nombreuses fonctionnalités sont présentes. Il est, par exemple possible de remettre sa série au début, ou de mettre en pause un direct. En général, elles offrent une meilleure qualité d’image que les flux traditionnels. Comme seul un programme est diffusé à la fois, cela permet d’économiser la bande passante et d’améliorer l’affichage.

Comme seul un programme est diffusé à la fois, cela permet d’économiser la bande passante et d’améliorer l’affichage. Il y aussi le prix, un élément essentiel à prendre en compte. En effet, certaines plateformes sont gratuites, mais ces dernières souffrent parfois d’un manque de contenu. Cependant, même si vous vous tournez vers une formule payante, cette dernière sera financièrement plus avantageuse que les abonnements traditionnels.

Pour conclure, tous ses avantages sont valables avec des IPTV légales. Pas besoin de vous tourner vers une solution illégale pour avoir accès à tout cela.

💻 Quelles formes prennent les IPTV ?

Les IPTV fonctionnent sur de nombreux supports différents. Le point essentiel ici est de toujours posséder une connexion Internet. Sinon, meilleure sera la bande passante, meilleure sera la qualité. Ensuite, vous n’avez que l’embarras du choix.

La première solution est d’ utiliser votre ordinateur et de vous rendre sur le site de votre choix. Tous les services que nous avons présentés disposent d’un site Internet.

Tous les services que nous avons présentés disposent d’un site Internet. La deuxième est la plus évidente : passer par votre téléviseur. À l’ère des Smart TV , beaucoup de modèles embarquent directement des applications dédiées. Dans d’autres cas, il suffit de les installer. Cependant, le type de contenu peut différer d’un modèle à l’autre, donc prenez ce point en compte au moment de souscrire à une formule ou de changer de télévision.

À l’ère des , beaucoup de modèles embarquent directement des applications dédiées. Dans d’autres cas, il suffit de les installer. Cependant, le type de contenu peut différer d’un modèle à l’autre, donc prenez ce point en compte au moment de souscrire à une formule ou de changer de télévision. Ensuite viennent les solutions portables . Ici on peut évoquer les smartphones ou même les tablettes. Généralement, les applications pour IPTV sont toujours disponibles sur ces supports. Et cela est valable pour Android comme IOS.

. Ici on peut évoquer ou même Généralement, les applications pour IPTV sont toujours disponibles sur ces supports. Et cela est valable pour Pour finir, il est possible d’utiliser des box TV (Android TV et tvOS). Ce ne sont pas les produits les plus connus et pourtant, ils peuvent être très utiles. Si vous êtes un adepte de ce type de service, alors c’est une des meilleures solutions possibles. Surtout si vous ne disposez pas d’une Smart TV.

⚖️ Quelles IPTV sont légales en France ?

Hormis quelques petites plateformes comme Pluto TV ou Filmo TV, on connaît tous les géants de l’IPTV. Bien évidemment chacun d’entre eux offre un service légal. On peut citer les leaders comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo, myCanal, Molotov TV ou France TV font partie des IPTV autorisées. Pour les amateurs de sport, il existe de nombreuses solutions (un peu trop à notre avis). Par exemple on retrouve, Canal+, BeIN Sports, RMC Sport, Eurosport et une nouvelle fois Amazon. Ensemble, tous ces abonnements représentent une petite fortune à dépenser tous les mois. Mais au moins vous resterez dans la légalité.

À lire aussi : streaming vidéo gratuit et légal, quels sont les meilleurs services ?

⛔️ Quels sont les risques si on utilise une IPTV illégale ?

Vous devez vous en douter, utiliser un service d’IPTV illégal peut-être puni par la loi. D’ailleurs, cette pratique rapporte énormément aux créateurs. Mais dans la pratique cela revient à prendre certains risques en tant que consommateur. Ces derniers sont judiciaires, mais vos données personnelles peuvent elles aussi être en danger. Généralement, plus l’offre est abordable, plus il y a de chances pour que le site revende vos données.

De même, il est possible d’être touché par différents logiciels malveillants comme des virus ou des malwares avec des IPTV illégales. D’un autre côté, la qualité est parfois incertaine.

Au niveau du droit, leur utilisation est interdite par la loi française. Sur le papier, vous risquez des amendes importantes voire même des peines de prison pour les personnes proposant ce type de service. Ce sont les raisons pour lesquelles vous ne retrouverez pas ce type d’IPTV dans les sélections de Tom’s Guide. Donc dans le doute, mieux vaut utiliser un service légal.

À lire aussi : comment un pays a neutralisé 80 % des boîtiers pirates pendant un match de foot

🤗 Quels sont les meilleurs fournisseurs d’IPTV ?

Sur ce point tout va essentiellement dépendre de vos envies. Comme vous avez pu le constater lors de ce comparatif, il existe de nombreuses solutions d’IPTV légales. Pour les amateurs de films et de séries, on va conseiller les 4 leaders du secteur : Netflix, Amazon, Disney+ et Canal+. Pour les fans de sports, le choix va être différent selon le type de contenu.

Pour les amateurs de foot anglais, de Ligue des Champions, de Formule 1 et de Moto GP il faut se se tourner vers myCanal. Sinon, les autres compétitions de football et la NBA se trouvent sur BeIN Sport. Enfin, pour ce qui est du tennis, les droits sont partagés entre différentes plateformes, mais normalement Eurosport est un choix tout indiqué.

N’oublions pas non plus les solutions gratuites pour les habitués de programme TV traditionnels. On peut ici cité Molotov TV (en partie), France TV ou Pluto TV. Enfin, pour la partie documentaire et culture, difficile de trouver mieux qu’Arte TV. Bien évidemment, ce dernier service est gratuit et il est même possible de trouver d’excellents films et séries.

À lire aussi : les IPTV illégaux sont surtout utilisés par les plus riches en France