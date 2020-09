Les Jabra Elite 75t gagnent la réduction de bruit active grâce à une mise à jour gratuite

Jabra lance ses premiers écouteurs wireless avec réduction de bruit active, les Elite 85t. Et coup de théâtre, le constructeur annonce également qu’il porte cette même réduction de bruit active à toute la gamme Elite 75t via une mise à jour logicielle.

C’est sans nul doute la plus grande nouvelle de la conférence de rentrée de Jabra. Bien que courte, elle nous a permis de découvrir une nouvelle génération d’écouteurs true wireless, mais aussi une mise à jour majeure pour la précédente.

Jabra Elite 75t – Crédits : Tomsguide.fr / Edouard le Ricque

Les Elite 75t ont été notre bonne surprise de fin 2019. Quant aux Elite Active 75t, ils viennent de remporter la place de meilleurs écouteurs true wireless pour le sport. Et ce sont les heureux élus puisqu’ils seront tous deux équipés de la réduction de bruit active. Une nouvelle fonctionnalité qui sera déployée par une mise à jour logicielle qui interviendra dès le 19 octobre prochain.

Une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs d’Elite (Active) 75t

Jabra proposera cette mise à jour gratuitement. Les écouteurs déjà acquis pourront en profiter et les 75t qui seront achetés après en seront déjà pourvus dès la sortie de boîte. Avec cette technique, Jabra passe de 0 écouteurs true wireless avec annulation de bruit à 3, en comptant les nouveaux 85t.

L’accessoiriste audio explique que porter cette technologie sur des écouteurs true wireless lui trottait dans la tête depuis quelques temps. Pour autant, les 75t n’ont pas été pensés à l’origine pour être compatible avec cet réduction de bruit. Jabra a tout juste eu la chance d’avoir un produit qui rassemblait tous les composants nécessaires : mémoire et puce Qualcomm de dernière génération. Deux prérequis que ne respectent pas la gamme Elite 65t que nous avions testé en 2018. Impossible donc pour eux de bénéficier de la mise à jour à venir.

On aura une meilleure expérience avec les Elite 85t

Le nombre de micros installés importait également. Les 75t sont équipés de quatre micros. La réduction de bruit active en utilisera deux. En revanche, il s’agira d’une fonction on/off. Il ne sera pas possible de la régler finement. En pratique, cette fonction ira couper les aigus et les hauts médiums. Pour une intervention sur un spectre plus étendu, il faudra s’orienter vers les Elite 85t, pensés dès leur conception pour l’antibruit.

Enfin, côté autonomie, on perdra un peu avec la réduction de bruit active. En l’activant via une pression sur l’écouteur gauche, on passera de 7h30 à 5h30. En tout, avec les charges du boîtier, on devrait atteindre 25 heures avec la réduction de bruit activée. Une donnée tout à fait correcte quand on sait que les excellents Sony WF-1000XM3 offrent 6 heures avec une charge et 24 heures avec leur énorme boîtier.