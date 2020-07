Les Nouveaux Mutants : Tornade et Professeur Xavier devaient faire partie du film

Le réalisateur des Nouveaux Mutants a révélé que Tornade et Professeur Xavier faisaient partie du scénario original du film. Le metteur en scène a expliqué pourquoi les deux personnages de la franchise X-Men ont finalement été évincés du script.

Dans une interview à Slashfilm, Josh Boone, réalisateur du très attendu long-métrage Les Nouveaux Mutants, a indiqué que Tornade devait avoir un rôle majeur dans son film. L’intrigue devait initialement se dérouler dans les années 80, afin de créer un lien direct avec X-Men: Apocalypse.

« Nous avions des versions préliminaires qui étaient censées se passer dans la même chronologie qu’Apocalypse, donc elles devaient initialement se dérouler dans les années 80. À l’origine, le Professeur Xavier et Storm y étaient, et Storm jouait beaucoup le rôle d’Alice Braga (ndlr : qui incarne Dr. Reyes dans le film) . », a révélé Boone. Ces plans ont cependant été bouleversés suite à l’échec critique de X-Men Apocalpyse. « Les studios ne voulaient plus que les films X-Men aient lieu dans le passé, comme si c’était la raison pour laquelle Apocalypse était mauvais. », explique le réalisateur.

Tornade devait avoir un rôle principal dans Les Nouveaux Mutants

Tornade devait en fait jouer un rôle de mentor pour les jeunes mutants. Quant au Professeur Xavier, sa présence dans le film suggère un décor différent à l’intrigue. Au lieu d’être retenus dans un hôpital psychiatrique secret, les mutants auraient pu en effet séjourner dans l’Institut Xavier. Le mutant Warlock, devait lui aussi faire partie du casting.

Finalement, les studios ont décidé de couper au maximum les liens avec la franchise X-Men, dont les derniers opus ont reçu un accueil très mitigé de la part des fans. Professeur Xavier serait cependant évoqué dans Les Nouveaux Mutants, mais n’y apparaitra pas physiquement. Tornade a de son côté été remplacée par le docteur Cecilia Reyes, qui servira de guide aux jeunes mutants dans le film.

Les Nouveaux Mutants, dont Disney a dévoilé récemment la scène d’ouverture, sortira en salles le 28 août prochain.

