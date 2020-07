The New Mutants : Disney dévoile la scène d’ouverture du film

Disney a dévoilé à l’occasion du Comic Con at Home la scène d’ouverture de The New Mutants. Le studio a également confirmé que le film sortirait bien le mois prochain au cinéma.

Après de multiples reports, le public commence un peu à perdre l’espoir de découvrir un jour The New Mutants sur les écrans. Mais sa sortie semble enfin imminente, et Disney a diffusé la première scène du long-métrage.

Crédit : 20th Century Studios – Marvel Entertainment

C’est dans le cadre du Comic Con at Home qui a lieu cette semaine que le réalisateur Josh Boone a dévoilé cette scène d’ouverture, suivie de quelques nouvelles images du film. Étaient présents lors de cette présentation les acteurs principaux de The New Mutants Blu Hunt, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga et Henry Zaga.

La scène d’introduction est centrée sur le personnage de Dani, alias Mirage, incarnée par l’actrice Blu Hunt. On découvre la jeune fille en train de fuir des explosions qui s’abattent sur sa ville et sa maison. Elle s’enfuit dans les bois avec son père, qui lui demande de rester cachée pendant qu’il repart secourir les autres habitants. Quelques secondes plus tard, c’est son cadavre qui est de retour devant les yeux horrifiés de Dani. L’adolescente se réveille ensuite enchainée à un lit d’hôpital. Wolfsbane, incarnée par Maisie William, l’observe en cachette depuis une grille de ventilation.

D’autres images dévoilent ensuite plusieurs scènes dans lesquelles on voit les jeunes mutants en train d’utiliser leurs pouvoirs. Les premières minutes du film et ces nouvelles séquences promettent toutes un long-métrage sombre et plein d’action. La scène d’introduction peut-être visionnée autour de la 24ème minute de la vidéo ci-dessous.

La sortie de The New Mutants maintenue

La production de The News Mutants s’est achevée en 2017. À l’époque, Disney avait même dévoilé une première bande-annonce. Mais la sortie du film n’a cessé d’être repoussée depuis. Le spin-off de X-Men était finalement prévu pour avril 2020, mais la malédiction s’est une nouvelle fois abattue sur le film avec la crise du COVID-19. Aux États-Unis, la réouverture des salles de cinéma est prévue à la fin du mois prochain. Cela permettrait à The New Mutants de sortir tel qu’annoncé le 28 août.

Étrangement, Disney a annoncé cette semaine le report de Mulan, qui devait sortir à la même période. Le studio a également décidé de décaler toutes ses prochaines productions, telles que la trilogie Star Wars et les futurs Avatars. Disney semble donc vouloir donner la priorité à The New Mutants, attendu depuis de longues années. La situation sanitaire ne s’améliorant néanmoins pas vraiment aux États-Unis, le film pourrait être encore victime d’un énième retard.

Les Nouveaux Mutants : une trilogie envisagée

Source : Screen Rant