Les PC gamer Asus Strix et Zephyrus se voient dotés d’écrans QHD 240 Hz, 16 ou 18 pouces, LED ou mini LED !

Le constructeur Asus vient de dévoiler ses nouveaux PC portable gamer ROG Strix et ROG Zephyrus. Disponibles dans les prochains mois, ils sont dotés des derniers composants Intel, AMD et Nvidia en date. Certains modèles embarqueront aussi un écran QHD 240 Hz doté d’un rétro éclairage mini LED.

Les PC portables destinés aux joueurs sont à la fête en ce début d’année 2023. Avec le lancement des nouveaux processeur Intel, de treizième génération, AMD Ryzen et des puces graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia, les performances des configurations vont – encore une fois – faire un grand bon en avant.

C’est pourquoi, à l’instar des autres constructeurs, Asus annonce l’arrivée prochaine de plusieurs PC portables gamer, qui appartiennent aux gamme ROG Strix et ROG Zephyrus.

Asus ROG Zephyrus M16 – Crédit : Asus

Outre des composants internes plus rapides, ces configurations exploitent une nouvelle génération d’écran. Ainsi, certains modèles sont dotés d’une dalle LCD qui affiche des images en QHD (2560 x 1600 pixels), avec une fréquence de rafraichissement pouvant atteindre 240 Hz et – surtout – avec un rétro éclairage mini LED ! Ce dernier permet de gérer l’éclairage sur 1024 zones indépendantes, afin d’optimiser le taux de contraste. En outre, le constructeur annonce une luminosité maximale de 1100 nits. Cet écran est appelé Nebula HDR par le constructeur.

Une version plus « classique » de l’écran, appelée Nebula, qui exploite pour sa part un « simple » rétro éclairage LED, est également disponible (toujours avec une définition QHD et une fréquence de 240 Hz). Les écrans Nebula et Nebula HDR sont compatibles G-Sync et Dolby Vision.

Bien sur, le constructeur en a aussi profité pour offrir un dispositif de refroidissement des composants internes toujours plus sophistiqué. D’autre part, ces configurations sont équipées du dispositif MUX Switch, qui – allié à la technologie Advanced Optimus de Nvidia – permet d’optimiser la consommation d’énergie des composants et donc l’autonomie des configurations (lorsqu’on utilise les ordinateurs pour réaliser des tâches non ludiques, comme regarder des photos, parcourir le Web et les réseaux sociaux, etc.).

ROG Strix : des PC portables gamer de compétition

Les nouvelles configurations de cette gamme sont les suivantes :

ROG Strix Scar 16

ROG Strix Scar 18

ROG Strix G16

ROG Strix G17

ROG Strix Scar 17

Ces PC portables ont pour point commun l’intégration du nouvel écran Nebula, à l’exception du Scar 16 qui pourra être doté de l’écran Nebula HDR !

Pour des performances optimales, ces ordinateurs embarqueront les nouveaux processeurs Intel (jusqu’au Core i9-13980HX, doté de 24 cœurs, 8 P core et 16 E core) et les puces graphiques Nvidia de la série 40 (jusqu’à GeForce RTX 4090).

Asus ROG Strix Scar 16 & 18 – Crédit : Asus

Avec son nouveau format 18 pouces, le ROG Strix Scar 18 est quant à lui un gros bébé de 3,1 kg. Il sera disponible avec l’écran Nebula ou une dalle LCD Full HD 165 Hz.

Les ROG Strix Scar 16 et 18 seront dotés d’une batterie de 90 Wh et d’un chargeur USB C de 100 W (ou d’un chargeur propriétaire de 280 ou 330 W).

Pour sa part, le ROG Strix G16 intègre les mêmes composants que le ROG Stix Scar 16, mais avec écran 16 pouces QHD 240 Hz ou QHD 165 Hz mini LED.

Enfin, les ROG Strix Scar 17 et ROG Strix G17 sont des modèles de 17,3 pouces plus conventionnels, qui exploitent les prochaines puces Ryzen d’AMD et une puce graphique Nvidia de la série 40. Pour l’affichage, deux options seront proposées : Full HD 144 Hz ou QHD 240 Hz (ROG Strix Scar G17).

ROG Zephyrus : des ordinateurs gamer fins et légers

Dans la gamme de PC portables Asus ROG Zephyrus, le Duo 16 est un modèle original. En effet, outre les derniers composants AMD et Nvidia , une Webcam Full HD IR (compatible Windows Hello), et six haut-parleurs, la configuration embarque deux écrans :

L’écran principal, Nebula HDR ou Nebula.

Un second écran, appelé ScreenPad Plus, qui occupe la moitié de l’espace normalement réservé au clavier.

L’Asus ROG Zephyrus M16 propose presque la même configuration a deux exceptions près : plus qu’un écran (le même 16 pouces Nebula HDR, G-Sync, 1100 nits et QHD 240 Hz). Et des composants Intel et Nvidia cette fois. Le tout dans un boîtier de 2,1 kg, qui pourra être agrémenté de la technologie AniMe Matrix (avec des LED qui peuvent afficher différents motifs au dos du PC portable).

Asus ROG Zephyrus M16 – Crédit : Asus

Le nouveau ROG Zephyrus G14 sera équipé d’un écran Nebula HDR ou Nebula. Une version Full HD 144 Hz devrait également être proposée. Au programme, on trouvera aussi les derniers composants AMD et Nvidia, une Webcam Full HD infran rouge et le dos AniMe Matrix. Le tout dans un boîtier ne pesant que1,65 kg (ou 1,72 kg avec AniMe Matrix).

Enfin, on retrouvera l’écran Nebula (ou un modèle Full HD 165 Hz) sur le ROG Zephyrus G16, avec une Webcam 720p, 6 haut-parleurs et une batterie de 90 W.