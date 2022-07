Les problèmes d’autonomie et d’appairage du Fitbit Charge 5 en passe d’être résolus d’après le constructeur

Fitbit est un acteur incontournable dans le monde des bracelets et des montres connectés pour le suivi de l’activité sportive et du bien-être. Mais depuis 1 an déjà, certains utilisateurs, dont le nombre précis n’est pas connu, se plaignent de rencontrer des problèmes de batteries et d’appairage avec leur Fitbit Charge 5.

Des dysfonctionnements que nous n’avions pas rencontrés lors de notre test du Charge 5 puisque nous avions même placé dans les points forts sa bonne autonomie. Mais pour certains utilisateurs, la batterie ne dépasse pas les 5 heures. Une anomalie car normalement on peut facilement tenir 7 jours même en utilisant occasionnellement le GPS (très énergivore) pour des footings. Autre problème remonté fréquemment, des ruptures de la connexion Bluetooth avec le smartphone obligeant à réappairer le Charge 5 régulièrement.

L’agacement des possesseurs de Charge 5 défectueux vient du fait que le problème n’est pas nouveau et Fitbit l’avait même officiellement reconnu en mars 2021. Mais si l’on en croit un message posté par DavideFitbit, un modérateur du forum Fitbit, le 9 juillet dernier une mise à jour serait en cours de déploiement. « Sachez que le firmware promis pour le Charge 5 sera publié très prochainement. Je vous recommande de garder l’œil ouvert pour vous assurer que vous recevez les dernières mises à jour et nous serons heureux de partager plus d’informations dans ce fil de discussion une fois qu’il aura été officiellement publié. Gardez à l’esprit que les mises à jour de firmware sont publiées progressivement ; cela commence par un petit pourcentage, puis s’étend à l’ensemble de la communauté des utilisateurs. »

Espérons que le problème soit définitivement résolu dans les prochains jours. En attendant, nous vous invitons à consulter notre comparatif de montres et bracelets connectés et notre guide des meilleures montres connectées pour le sport.