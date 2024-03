Les produits domotiques SwitchBot sont en promotion !

Passer l’aspirateur, savoir la météo, fermer les portes et allumer les lumières. Aujourd’hui, les produits domotiques sont à la fois polyvalents et simples d’utilisation. Ils vous permettent de contrôler votre maison à distance et vous déchargent des tâches ménagères. À l’occasion de l’arrivée du printemps, SwitchBot casse ses prix sur de nombreux produits très pratiques.

C’est le début du printemps mais aussi celui des promotions chez SwitchBot. Du 20 au 25 mars 2024, retrouvez des réductions de prix alléchantes sur des produits domotiques à la fois très pratiques et faciles d’utilisation. Avec le code promo 5YCSPRING, cumulable avec les offres déjà en cours, vous pourrez profiter de nombreux prix sacrifiés.

SwitchBot Mini Aspirateur Robot K10+ : il aspire partout même dans les petits recoins

Pour commencer cette sélection de promotions SwitchBot, voici un aspirateur robot petit mais costaud. C’est tout simplement le plus petit aspirateur robot du marché. Il est deux fois plus petit que les autres modèles et il peut donc se faufiler partout sans risquer de se coincer. Comme il est aussi particulièrement silencieux, Il est parfaitement adapté pour les appartements.

Petite taille ne signifie pas petite puissance. Bien au contraire. Avec son capteur Lidar, il peut se repérer avec précision pour aspirer efficacement tout votre intérieur en se faufilant partout. Cerise sur le gâteau, il est équipé d’une base qui vidange automatiquement la poussière. Vous pouvez donc le laisser aspirer chez vous pendant 70 jours sans avoir à vous soucier de le vider.

Habituellement proposé à 499,99 euros, il voit son prix chuter à seulement 325,49 euros avec le code promo 5YCSPRING qui s’additionne au bon plan Amazon en cours, soit une promotion de 35% !

En savoir plus sur le SwitchBot Mini Aspirateur Robot K10+

SwitchBot Outdoor Meter : Une mini station météo connectée

Le SwitchBot Outdoor Meter est l’outil indispensable pour surveiller avec précision l’évolution de la température et de l’humidité, que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur. En effet, le SwitchBot Outdoor Meter est certifié IP65. Il est donc résistant à la poussière comme à la pluie. Le boitier compact peut s’installer n’importe où et vous pouvez ensuite recevoir les informations en temps réel sur votre smartphone grâce à une connexion Bluetooth.

Vous pouvez ainsi stocker jusqu’à 2 ans de données dans l’application. Son capteur ultra-précis actualise les données toutes les 4 secondes avec une précision de plus ou moins 0,2°C et plus ou moins 1,8% d’humidité. Enfin, avec deux piles AAA, il offre une autonomie de 2 années d’utilisation.

Son prix de vente conseillé est de 19,99 euros. Mais vous pouvez actuellement vous l’offrir pour seulement 13,94 euros avec le code promo 5YCSPRING cumulé au bon plan Amazon en cours, soit une belle baisse de prix de 30%.

SwitchBot Meter Plus : Surveillez la température et l’humidité en temps réel

Pour profiter confortablement de votre maison, il est indispensable d’avoir une température et un taux d’humidité idéal dans vos pièces de vie. Pour pouvoir vérifier quotidiennement que c’est bien le cas, il est indispensable d’avoir chez soi un thermomètre connecté fiable.

Le SwitchBot Meter Plus vous permet d’accéder facilement à ces informations grâce à son grand écran de 3 pouces. Vous pouvez y lire la température, le taux d’humidité et une icône vous montre à tout moment votre niveau de confort environnemental. Les données sont mises à jour toutes les 10 secondes avec une grande précision. Par ailleurs, vous pouvez accéder aux données depuis votre smartphone en vous connectant au SwitchBot Meter Plus en Bluetooth. Vous pourrez stocker jusqu’à 2 ans de données dans l’application.

Normalement vendu à 35,99 euros, il est en promotion à 25,10 euros grâce au code promo 5YCSPRING et au bon plan Amazon.

En savoir plus sur le SwitchBot Meter Plus

SwitchBot Smart Lock : Connecter n’importe quelle serrure en quelques secondes

Avec le SwitchBot Smart Lock, vous pouvez transformer n’importe quelle serrure basique en serrure connectée grâce à un système qui ne demande aucun outil et qui ne modifie pas votre serrure actuelle. C’est donc le système idéal si vous n’êtes pas bricoleur ou bien si vous êtes locataire.

La serrure est fournie avec un clavier de contrôle pour pouvoir taper le code d’entrée ou bien pour ouvrir votre porte grâce à vos empreintes digitales. La sécurité de votre serrure connectée passe par un cryptage ATS-128-CTR et un système d’alarme et de notifications sur votre smartphone si quelqu’un essaye de s’introduire chez vous sans votre accord.

Avec le Hub Mini fourni, vous pouvez connecter votre serrure à votre Wifi et ainsi pouvoir contrôler votre porte où que vous soyez. Vous pouvez l’ouvrir à distance ou configurer des codes pour que vos proches puissent rentrer chez vous en votre absence.

Le prix de vente conseillé de ce pack avec Lock, Hub Mini et Keypad Touch est de 229,99 euros. Pendant les promotions de printemps, le prix chute à seulement 160,42 euros en utilisant le code promo 5YCSPRING.

SwitchBot Bot : Contrôlez l’allumage de tous vos appareils à distance

Avoir une maison connectée, c’est très pratique. Mais ça peut revenir à très cher s’il faut remplacer tous ses appareils traditionnels par des modèles connectés. Heureusement, il existe une solution beaucoup plus simple et moins chère : le SwitchBot Bot .

Le SwitchBot Bot peut s’adapter en seulement quelques secondes et sans outil sur tous vos appareils. Ordinateur, cafetière, lumières, ventilateur, TV, climatiseur… Vous pouvez appuyer sur l’interrupteur à distance ou bien mettre en place des minuteurs pour qu’ils s’allument ou s’éteignent automatiquement à l’heure souhaitée. L’autonomie est de 600 jours et la batterie est remplaçable.

Habituellement en vente pour 29,99 euros, le SwitchBot Bot est disponible à prix cassé pour seulement 20,92 euros avec le code promo 5YCSPRING.