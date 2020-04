Les Tesla Model 3 et Y s’arrêtent aux feux verts automatiquement, mais le manuel explique pourquoi

Le logiciel Autopilot des Tesla Model 3 et Model Y permettra bientôt de repérer les feux tricolores et de réagir. Étonnamment, la voiture marquera l’arrêt même dans le cas d’un feu vert. Le manuel explique la décision du constructeur.

Récemment, nous avions partagé une vidéo dans laquelle on pouvait voir l’ordinateur de bord de la Model 3 reconnaitre la présence de feux tricolores et afficher leur couleur sur l’écran principal. Cette préversion du logiciel semblait indiquer que la Tesla s’arrêtait aux feux rouges et aux panneaux stop.

Privilégier la sécurité en s’arrêtant à tous les feux

Toutefois, avec la mise à jour du manuel utilisateur, il apparait que Tesla a fait le choix de la sécurité en faisant stopper le véhicule quelle que soit la couleur du feu, vert comme rouge. C’est l’utilisateur de Twitter @greentheonly qui a publié la section du manuel du conducteur concernant l’arrêt aux feux de signalisation et aux panneaux stop. Il fait partie du programme de test et dispose d’informations en avant-première comme la position du guépard pour des démarrages plus rapides que nous vous présentions ce matin.

Dans le long document publié, on peut ainsi apprendre que la détection des feux et panneaux stop s’active avec le Régulateur de vitesse adaptatif et l’Assistance au maintien de voie qui sont deux éléments de la suite Autopilot. Utilisant les informations GPS et les caméras avant, l’ordinateur de bord affiche la présence des feux, leur couleur et la ligne rouge où s’arrêtera le véhicule. Si le feu est vert et que le conducteur ne souhaite pas que la voiture s’arrête d’elle-même, il devra appuyer sur le levier de vitesse ou la pédale d’accélérateur.

À l’arrêt, lors du passage du feu au vert, un appui similaire permettra au véhicule d’accélérer de lui-même. Dans le cas où le conducteur voudrait forcer le passage à un feu rouge, il devrait appuyer sur le frein pour désactiver le pilotage automatique, appuyer sur l’accélérateur ne suffira pas. Bien sûr, Tesla rappelle que le dispositif n’est qu’une aide à la conduite et que le conducteur reste seul responsable à bord, un élément que certains semblent oublier, comme l’ingénieur Apple qui a récemment trouvé la mort dans un accident de la route.

