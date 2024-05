Les voitures électriques sont beaucoup plus dangereuses pour les piétons, révèle une étude

Les VE, plus dangereuses pour les piétons que les voitures classiques © Envato

Les voitures électriques et hybrides, parfois saluées pour leur contribution à un avenir plus vert, parfois annoncées comme un désastre écologique, pourraient néanmoins représenter une menace accrue pour les piétons, selon une récente étude britannique relayée par The Guardian.

Une analyse approfondie des accidents de la route révèle que ces véhicules sont plus susceptibles de frapper des piétons que leurs homologues à moteur thermique, en particulier en milieu urbain.

Des chiffres alarmants

Les données de l’étude, couvrant 51 milliards de kilomètres parcourus par des voitures électriques et hybrides et 4,8 trillions de kilomètres par des voitures à essence et diesel, montrent une tendance alarmante. À distance parcourue égale, les voitures électriques et hybrides ont deux fois plus de chances de heurter des piétons que les véhicules à combustibles fossiles. En milieu urbain, ce risque est multiplié par trois.

Les chercheurs, dirigés par le professeur Phil Edwards de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, attribuent cette dangerosité accrue à plusieurs facteurs. Premièrement, les voitures électriques sont beaucoup plus silencieuses, ce qui les rend plus difficiles à entendre pour les piétons. Deuxièmement, les conducteurs de voitures électriques tendent à être plus jeunes et donc potentiellement moins expérimentés.

Des voitures électriques en charge © DR

« Les voitures électriques représentent un danger pour les piétons parce qu’elles sont moins audibles que les voitures à essence ou diesel » explique Phil Edwards. « Le gouvernement doit atténuer ces risques s’il envisage de supprimer progressivement la vente de voitures à essence et diesel. » Depuis juillet 2019, tous les nouveaux véhicules hybrides et électriques vendus en Europe doivent être équipés d’un système d’alerte sonore lorsqu’ils roulent à basse vitesse. Cependant, de nombreux véhicules électriques plus anciens en sont dépourvus.

Nicola Christie, professeure en sécurité des transports à l’UCL, souligne que les gens se fient au son pour évaluer la présence, la vitesse et la distance des véhicules. « Lorsque ces repères sonores manquent, cela peut poser problème, surtout dans les zones urbaines denses. Ce problème est exacerbé pour les personnes ayant une mauvaise acuité visuelle ou pour les enfants, qui ont du mal à juger de la vitesse et de la distance des véhicules. »

Des systèmes d’alerte sonore pour les nouvelles et les anciennes VE

Outre leur silence, les voitures électriques présentent d’autres caractéristiques potentiellement dangereuses. Elles ont souvent une accélération rapide et sont généralement plus lourdes, ce qui augmente la distance de freinage. Ainsi, la transition vers les voitures électriques pourrait présenter des risques supplémentaires pour les piétons si des mesures de sécurité adéquates ne sont pas mises en place, précisent nos confrères.

Pour améliorer la sécurité, Edwards suggère de s’assurer que tous les véhicules électriques soient équipés de systèmes d’alerte sonore et que ces dispositifs soient également installés sur les voitures plus anciennes. Il propose également de mettre à jour le Code de la route pour mieux prendre en compte les spécificités des véhicules électriques.