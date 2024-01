Voitures thermiques : elles polluent toujours autant qu’avant, la faute aux SUV

Les voitures thermiques polluent toujours autant © Adobe Stock

TL;DR La Cour des comptes européenne critique le règlement sur le CO2 des voitures.

Les voitures thermiques n’ont pas progressé, les voitures électriques sont annoncées comme étant la solution.

L’UE doit accélérer la transition vers l’électrique.

La Cour des comptes européenne a publié ce mercredi un rapport assez accablant qui remet en cause l’efficacité du règlement sur les émissions de CO2 des voitures particulières. Selon l’institution financière, les voitures thermiques n’ont pas réduit leurs émissions en conditions réelles de conduite, malgré les améliorations technologiques.

La baisse observée depuis 2020 serait due à l‘augmentation des ventes de voitures électriques, qui seraient la meilleure solution pour limiter l’impact du secteur automobile sur le climat. Le rapport analyse la période 2009 à 2019, durant laquelle le règlement européen a fixé des objectifs d’émissions à l’échelle de l’UE et pour chaque constructeur.

Les émissions de CO2 réelles, sur route, n’ont pas baissé

La Cour des comptes constate que les émissions moyennes des voitures neuves en laboratoire ont diminué de 22 %, mais que les émissions réelles sur route n’ont pas suivi la même tendance. Plusieurs facteurs expliquent cet écart, comme le comportement du conducteur, la circulation ou l’utilisation de la climatisation.

La Cour des comptes pointe aussi le problème du poids et de la puissance des voitures, qui ont augmenté respectivement de 10 % et de 25 % entre 2011 et 2022. Cette évolution a annulé les gains d’efficience des moteurs, notamment des hybrides. Et oui : les SUV sont ici pointés du doigt, alors qu’ils figurent déjà sur le podium des VE de l’année 2024.

La Cour des comptes appelle donc à prendre en compte la masse des véhicules dans le calcul des objectifs d’émissions, comme le fait déjà la Chine. Elle salue aussi l’initiative de la mairie de Paris, qui veut augmenter le prix du stationnement pour les SUV thermiques de plus de 1,6 tonne. D’ailleurs, la ville de Lyon l’a déjà plus ou moins mise en place.

Favoriser le passage à l’électrique

Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 pour 2030 et au-delà, la Cour des comptes estime que le principal défi est de favoriser le passage à l’électrique. Elle recommande de rendre les voitures électriques plus abordables, de développer les infrastructures de recharge et de sécuriser l’approvisionnement en matières premières pour les batteries.

Elle note que le coût des matières premières d’une voiture électrique a baissé de 3 000 à 1 800 dollars entre 2018 et 2023, et qu’il pourrait encore diminuer avec les batteries de type LFP.

La Cour des comptes rappelle que les émissions du secteur des transports représentaient 23 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE en 2021, et qu’elles continuent de croître. Elle souligne que l’UE est la région du monde la plus ambitieuse en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, et qu’elle a décidé d’interdire les ventes de voitures thermiques neuves à partir de 2035. Elle appelle à faire coïncider les ambitions et les faits.

Source : Cour des comptes européenne