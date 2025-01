Les voitures hybrides en voie de disparition à cause d’une nouvelle norme européenne ?

Une nouvelle norme européenne Euro 6e bis entre en vigueur cette année. Elle durcit les méthodes d’homologation des voitures hybrides via le calcul du CO2 rejeté par le véhicule. Un changement qui aura un impact sur le prix final.

Beaucoup de choses changent avec le début de l’année dans de nombreux secteurs d’activité, dans les réglementations, dans l’application de certaines directives, etc. C’est aujourd’hui au tour des véhicules hybrides rechargeables de subir l’arrivée d’une nouvelle norme européenne.

Sur le papier et selon les méthodes d’homologation en vigueur les années précédentes, les voitures hybrides rechargeables permettaient de parcourir entre 50 et 120 km de distance sur la batterie, puis de passer au thermique lorsque cette dernière ne pouvait plus supporter la puissance ou la distance. En combinant les 2 éléments, le véhicule pouvait bénéficier de résultats avantageux lors des tests aussi bien en termes de consommation thermique qu’en rejet de CO2.

Mais selon Transport & Environnement, la réalité est tout autre, puisque l’utilisation de la motorisation électrique sur un modèle hybride rechargeable est dans les faits nettement moindre.

Qu’est-ce qui change pour les véhicules hybrides rechargeables avec la norme Euro 6e bis ?

Avec l’arrivée de la norme Euro 6e bis, les tests passés par les nouveaux véhicules hybrides rechargeables (ceux qui n’ont pas encore reçu leur homologation ou ceux qui doivent la repasser) devront les évaluer sur 2 200 km (au lieu de 800 km auparavant) et a des températures plus élevées, faisant considérablement augmenter, voire doubler, les émissions de CO2 du véhicule.

Cela peut notamment avoir une incidence sur le choix des automobilistes soucieux d’acquérir un véhicule plus propre et écologique, mais aussi en termes de fiscalité pour l’obtention du bonus écologique (déduction fiscale et aide financière). Si les barèmes du malus écologique ne changent pas, certains modèles pourraient subir 240€ de pénalité, mais il est fort probable que ces tarifs soient eux aussi revus à la hausse.

De plus, en 2027, cette norme devrait évoluer (l’Euro 6e bis FCM) et durcir encore davantage les méthodes d’homologation, faisant passer la distance des tests à 4 260 km, augmentant, de fait, les émissions de CO2.