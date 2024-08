L’Europe réduit les tarifs sur les Tesla chinoises : vers une baisse des prix en France ?

L’Union européenne vient de réduire les tarifs sur les Tesla fabriquées en Chine, passant de 20,8 % à 9 %. Cette décision pourrait bien changer le marché français des véhicules électriques, rendant les Tesla plus abordables, et modifiant les dynamiques de la concurrence.

L’Europe a récemment annoncé une réduction importante du tarif additionnel sur les Tesla fabriqués en Chine. Initialement prévu à 20,8 %, ce tarif a été abaissé à 9 %, soit bien en deçà des taux imposés aux autres constructeurs chinois de VE, qui varient entre 17 % et 36,3 %. Cette décision pourrait avoir des conséquences majeures sur le marché européen des véhicules électriques.

Pourquoi Tesla bénéficie-t-elle d’un tarif réduit ?

Cette décision intervient après une enquête de l’UE sur les subventions accordées par le gouvernement chinois aux fabricants de VE. L’UE considère que ces subventions faussent la concurrence et nuisent aux constructeurs européens.

Mais Tesla a pu démontrer qu’elle bénéficiait de moins de subventions que ses concurrents chinois. Ses avantages en Chine se limitent principalement à des approvisionnements en batteries à des prix inférieurs au marché, ainsi qu’à des réductions d’impôts et des conditions avantageuses pour l’utilisation des terrains.

Impact sur les prix et le marché européen

Si cette réduction de tarif est approuvée par les 27 États membres de l’UE avant le 31 octobre, elle sera en vigueur pendant cinq ans.

Alors que la France et d’autres pays européens s’efforcent de promouvoir les véhicules électriques, le coût reste un facteur limitant. Avec des tarifs plus faibles, Tesla pourrait non seulement augmenter sa part de marché, mais aussi mettre la pression sur les autres fabricants, y compris les constructeurs européens, qui pourraient avoir du mal à rivaliser sur le plan des prix.

Une opportunité pour Tesla donc, mais un potentiel défi pour les autres, car pour les véhicules électriques chinois, cette augmentation des tarifs pourrait entraîner une hausse de leurs prix, réduisant leur compétitivité en Europe. Cela pourrait freiner la diversité de l’offre, et rendre les VE globalement moins accessibles pour les consommateurs européens, qui sont déjà confrontés à des prix très élevés.