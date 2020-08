L’EV West Electraliner a battu un record de vitesse dans le désert de sel de Bonneville

EV West vend à peu près tout ce qui est lié au lancement de votre propre projet de voiture électrique. L’entreprise vend des articles tels que des pièces détachées pour voitures, des kits de conversion et des solutions pour stations de recharge.

Cette année, EV West avait les yeux tournés vers Bonneville, avec l’ambition de battre un nouveau record de vitesse pour la classe E2 dans la plaine entièrement recouverte de sel Salt Falts. Le précédent record était de 343 km/h et avait été établi en 1997.

Crédit : EV West

Avec une vitesse de 351 km/h, EW West a réussi à battre le record précédent, seulement trois mois après le lancement du projet. L’engin est propulsé grâce à l’un des moteurs électriques Tesla ainsi que de 294 batteries Panasonic.

Avec un poids total de 934 kg, l’Electraliner est bien en dessous du maximum de 997 kg que la classe E2 impose. Avant d’avoir pu tenter d’établir un nouveau record, le pilote Roger Hickey a dû se qualifier sur un parcours plus court pour que l’inspection technique de la SCTA autorise l’engin à tenter le record.

Après un premier essai à 50 % de la puissance maximale, l’engin a pu atteindre une vitesse maximale de 340 km/h, pas assez pour battre de record. L’équipe a donc dû recharger les batteries et retenter la course un peu plus tard dans la journée. Au deuxième essai, l’Electraliner a atteint les 350 km/h, assez pour détenir le record de vitesse à Bonneville.

Après un nouvel essai le lendemain, la voiture a battu son propre record, atteignant 352 km/h, pour une vitesse moyenne de 351 km/h sur les deux essais. En 2016, un autre véhicule d’une autre catégorie avait réussi à atteindre les 576 km/h. L’hybride de Hyundai avait également affiché un record de vitesse avec 254 km/h.

EV West peut encore battre son propre record

L’Electraliner n’est pas au maximum de sa puissance. L’entreprise peut encore décider de tenter de battre son record aujourd’hui. En augmentant davantage la puissance du véhicule, nous pourrions voir exactement de quoi cette voiture est capable.

