L’excellente télévision LG OLED 42″ est au prix incroyable de 929 €

Si vous ne recherchez pas une télévision immense pour votre salon mais plutôt une télévision plus petite et performante, voici un bon plan pour vous. En effet, chez Rue du Commerce la TV LG OLED 42C2 bénéficie d’une belle promotion et passe à 929 € au lieu de presque 1200 €.

TV LG OLED 42 » > 929 € chez Rue du Commerce

Si votre salon est de taille moyenne, voici le format idéal pour votre intérieur. En effet, la gamme C2 de LG propose sur le marché plusieurs tailles afin de répondre à vos besoins et chez Rue du Commerce c’est donc la 42 pouces soit 107 cm qui chute en ce moment à 929 €.

Concernant le produit, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques à connaître. Elle possède donc une dalle de 42 pouces 4k, un processeur Alpha 9 Gen 5 avec en plus la technologie d’upscaling qui lui permettra de passer vos contenus en 1080p à du 4k. Les gamers pourront l’utiliser pour y brancher les consoles next-gen comme la PlayStation 5 et la Xbox Series S grâce à la technologie HDMI 2.1.

