LG va exposer ce trône OLED incurvé et inclinable au CES 2022

LG Display nomme ce concept la « chaise multimédia » (Media chair). Elle se compose d’un siège en forme de trône encastré dans un arc qui lui permet de s’incliner vers l’arrière. Mais la caractéristique la plus attrayante est l’écran. Un bras fixe monte un écran OLED incurvé de 55 pouces à une distance de 1,5 mètre du visage du spectateur assis, ce qui, selon LG Display, est la distance de visualisation optimale.

Le trône OLED incurvé et inclinable de LG pour le CES 2022 – Crédits : LG Display

Comme vous pouvez le voir sur la photo, le choix de l’écran et de sa courbure permet de créer une expérience plus cinématographique par rapport aux téléviseurs ordinaires et à votre canapé. Il peut même basculer entre l’orientation portrait et paysage.

LG met en valeur ses dernières innovations

Plus exactement, l’écran présente une courbure de 1 500R. L’ensemble comprend également la technologie Cinematic Sound OLED de la société, permettant à l’écran de créer du son sans haut-parleurs externes. Et puisqu’il est attaché au cadre de la chaise, le téléviseur reste également dans votre champ de vision lorsque vous inclinez l’ensemble.

Cependant, gardez à l’esprit qu’il s’agit de concepts et non de produits qui peuvent être achetés. Et comme avec la plupart des concepts présentés au CES (Consumer Electronique Show), la probabilité que nous voyions la chaise multimédia mise en vente au futur est mince. C’est plutôt un bon moyen pour LG de démontrer comment ses écrans flexibles et incurvés peuvent être utilisés dans des concepts plus futuristes. Par contre, si vous avez 100000 euros de trop, vous pouvez vous offrir la première TV enroulable, la LG OLED R.

Rendez-vous à Las Vegas le 5 janvier 2022

CES 2022 : le Consumer Electronics Show se tiendra à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2022. Après une édition 2021 chamboulée par la Covid 19 et qui s’est déroulée uniquement en virtuel avec des vidéos en direct, le CES 2022 revient à sa forme habituelle. Néanmoins le plus grand salon technologique sera plus modeste que les éditions d’avant la pandémie. 1200 exposants dont Google, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung et Sony sont attendus sur cette édition 2022. TV, audio, smartphones, véhicules et voitures autonomes, objets connectés, innovations et autres gadgets insolites.