LG OLED R : la première télévision enroulable est en vente à 100 000 euros !

Le LG SIGNATURE OLED R est doté d’un écran de 65 pouces 4K, une taille unique, et est déjà disponible à la vente en France sur le site de LG ou au magasin Flagship LG Gallery à Paris. Il s’agit du seul endroit du pays ou le téléviseur est exposé.

LG Rollable OLED R – Crédit : LG

D’abord présenté sous la forme d’un prototype étonnant au CES 2018 (puis transformé en produit réel l’année suivante), l’ensemble de 65 pouces peut s’enrouler complètement pour disparaître dans son boitier. Le boitier est en réalité une énorme barre de son 100 W 4.2.

Le téléviseur est également compatible avec un tas de services tiers comme Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2 et Apple Homekit. La partie mécanique du téléviseur est préservée de la poussière, puisque des balais sont présents au centre de la base pour éviter que des objets ne se coincent dans le mécanisme.

Le LG OLED R n’est pas aussi adapté au gaming que les autres séries

Contrairement aux récents téléviseurs C1 de LG, le LG OLED R ne dispose pas de toutes les technologies possibles pour profiter pleinement du gaming sans compromis. En effet, il lui manque la technologie VRR, mais aussi la FreeSync d’AMD. Cependant, on retrouve bien la technologie ALLM et des ports HDMI 2.1 pour connecter les nouvelles PS5 et Xbox Series X.

Il est possible de dérouler la télévision à différents niveaux, qui vous permettront par exemple de n’afficher que l’heure et la date. Le LG OLED R dispose également d’un mode cadre, qui permet de faire défiler ses photos, et un mode humeur qui vous permet d’afficher des éléments tels que la pluie, les vagues ou encore la neige.

Aux États-Unis, la télévision serait actuellement en vente à 100 000 dollars. C’est 40 000 dollars plus chers que ce qu’avait annoncé LG à CNET en 2020. En France, le téléviseur est déjà en vente à 100 000 euros. Ce dernier serait assemblé à la commande, ce qui expliquerait pourquoi il est si cher. Il faudra compter au minimum 8 semaines avant de le recevoir.

