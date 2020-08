LG Wing : une vidéo du smartphone à double écran rotatif a fuité

Crédit : Android Authority – YouTube

L’existence du LG Wing et de son double écran rotatif a été mentionnée pour la première fois dans une fuite au début de l’année. Depuis, nous n’en avons pas entendu parler, jusqu’à aujourd’hui. Nos confrères d’Android Authority viennent effectivement de partager une vidéo du smartphone qu’ils ont obtenu en exclusivité. Dans cette vidéo de seulement 10 secondes, nous apercevons le LG Wing en pleine action qui sert d’aide à la conduite.

LG présente son smartphone V60 ThinQ à double écran amovible

Un smartphone conçu pour booster la productivité en mettant l’accent sur le multitâche

L’écran principal du LG Wing est en orientation portrait pour afficher le GPS tandis que le deuxième écran rotatif en orientation paysage sert au lecteur de musique. Cette vidéo démontre l’utilité d’un tel smartphone qui permet d’afficher deux choses totalement différentes à la fois sans pour autant réduire de moitié l’écran principal comme c’est le cas avec le mode multitâche.

De plus, la notification d’appel entrant s’affiche sur l’écran secondaire du LG Wing et non sur le principal. Il s’agit certainement d’une fonctionnalité que l’utilisateur peut activer s’il veut s’assurer que l’application qu’il utilise prioritairement ne soit pas gênée par les notifications. Nous aurions apprécié voir le mécanisme du LG Wing ou même sa face arrière, mais, hélas, ce ne sera pas pour aujourd’hui.

Les smartphones se diversifient de plus en plus. Ces derniers temps, les smartphones pliants ont la cote. Après le premier Galaxy Fold de Samsung l’année dernière, nous attendons dorénavant la présentation du Galaxy Z Fold 2 pour septembre. Il ne faut pas non plus oublier le Galaxy Z Flip sorti il y a quelques mois qui s’ouvre et se ferme à la façon d’un téléphone à clapet. Microsoft s’apprête également à arriver sur le marché avec son Surface Duo et ses deux écrans de 5,6 pouces. Un Google Pixel pliant serait peut-être commercialisé en 2021 et nous vous avons annoncé hier qu’Apple serait en train de développer l’iPhone Fold.

Avec tous ces modèles pliants déjà disponibles ou qui le seront bientôt, l’arrivée du LG Wing introduisant un nouveau concept soufflerait un vent de fraîcheur. Pour le moment, nous n’avons pas de détails supplémentaires concernant son prix ou sa date de sortie. Plusieurs sources attendent une présentation officielle de LG cette année, d’ici les prochains mois.

Source : Android Authority