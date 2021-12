Lidl Monsieur Cuisine Smart : face à la cohue, de nouveaux stocks arrivent

Lidl Rambouillet – Crédit : Google

Les magasins Lidl ouvrent à 8h30. A 8h45, il n’y avait déjà plus rien. Nous nous sommes rendus dans deux magasins des Yvelines pour constater ce démarrage en trombe. Au magasin Lidl de Rambouillet, nous voyons un Monsieur Cuisine Smart juché sur un caddie. Interrogeant sa nouvelle propriétaire, nous lui demandons s’il en reste : « Non, tout est parti », nous répond-elle, avant de raconter à une autre dame qu’elle était arrivée à 7h30, soit une heure avant l’ouverture. Nous filons à Coignières à une quinzaine de kilomètres de là.

Et le scénario se répète. L’emplacement où était stocké le nouveau robot cuisine de Lidl est désespérément vide, même son affichette n’apparaît plus. « C’était la cohue. Dès l’ouverture du magasin, tout le monde a foncé à l’intérieur. Il n’y avait plus de respect », nous explique une vendeuse du Lidl de Coignières.

A lire aussi > Lidl Monsieur Cuisine Smart (2021) : date de sortie, prix et nouveautés du nouveau robot cuisine

Les Monsieur Cuisine Smart étaient là – Crédit : Tom’s Guide

Dans ce magasin, quatre palettes de Monsieur Cuisine Smart avaient été livrées. Cela représente 80 unités, nous explique une autre employée. A la sortie, la caissière nous dit qu’il y avait la queue sur le parking dès 7h du matin et que celui-ci était bondé. Une histoire qui ne nous choque pas tant lorsque nous défilons notre fil Twitter. L’utilisatrice @Tribulons, est arrivée à « 8h devant le magasin, il y a déjà la queue », mais ça ne se passe pas très bien. « Ah ça commence à s’engueuler dans la file parce qu’il y a un papy qui double tout de monde ! […] Ah, le combat de la carte d’invalidité pour passer devant les autres commence ! » Bref, comme nous l’avait indiqué l’employée de Coignières, le respect n’était pas au programme ce matin.

Le Monsieur Cuisine Smart revendu à prix d’or sur Leboncoin

Et cela va bien plus loin. Comme la PS5, le Monsieur Cuisine Smart est ciblé par les scalpers, ces individus champion de la revente. Aussi, à l’heure ou ces lignes sont écrites, on trouve déjà des unités sur Leboncoin à 450, 600 et même 1000 €. Pour rappel, son prix de vente est de 399 €. A 1000 €, on s’approche d’un Thermomix, son principal concurrent.

Le Monsieur Cuisine Smart de Lidl ciblé par les scalpers – Crédit : Tom’s Guide

A la caisse du Lidl de Coignières, nous voyons filer un chariot en remise, chargé de quatre Monsieur Cuisine Smart. Le responsable du magasin nous explique qu’ils sont défectueux. Un capteur de température ne fonctionnerait pas. Une affichette va être placardée à l’entrée des magasins concernés pour préciser les numéros de série des modèles concernés, nous précise-t-il.

De nouveaux stocks de Monsieur Cuisine Smart arrivent

Si comme nous vous n’avez pas réussi à mettre la main sur un Monsieur Cuisine Smart, faut-il pourtant désespérer ou se résigner à dépenser beaucoup plus en seconde main ? A en croire le responsable du Lidl de Coignières, non. Juste avant que nous partions, il nous assure qu’un réassort est prévu. Pas avant la fin de l’année, mais plutôt avant la fin de la semaine, voire même demain. Face au succès, il a directement fait une demande d’un nouveau stock.

La leçon à retenir est qu’il faut arriver très tôt chez Lidl, s’armer de patience et ne pas avoir peur d’affronter les regards d’une file d’attente sous tension.

A lire > Robot cuisine : quels sont les meilleurs modèles de 2021 ?