Lidl Monsieur Cuisine Smart (2021) : date de sortie, prix et nouveautés du nouveau robot cuisine

Déguster de bons petits plats maison, ça n’a pas de prix ! Encore faut-il avoir le temps et les compétences culinaires pour les préparer efficacement. Pour les néophytes de la cuisine, les robots-cuiseurs multifonctions sont tout à fait adaptés. Il suffit de suivre à la lettre les instructions qui apparaissent à l’écran pour réussir une myriade de recettes. Qui plus est, ce type d’appareil vous permet de réaliser nombre de tâches en parallèle sans avoir à surveiller frénétiquement vos préparations.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédit : Lidl

Pour attirer les clients, Lidl avait réussi à tirer son épingle du jeu en sortant son Monsieur Cuisine Connect en 2019. Conçu par sa marque Silvercrest, ce robot se distingue de la concurrence grâce à son prix très agressif de 359 euros. C’est bien moins que le Thermomix TM6 de Vorwerk qui coûte désormais la bagatelle de… 1359 euros. Malgré une différence de prix abyssale, les deux appareils ont des fonctionnalités très similaires, même si le robot de Vorwerk se détache tout de même grâce à sa rapidité à l’allumage, sa précision dans les pesées et ses modes de cuisson plus nombreux.

Lidl épinglé par le constructeur du Thermomix

De telles ressemblances ont toutefois mis la puce à l’oreille de l’entreprise allemande qui a intenté une action en justice contre Lidl, l’accusant de contrefaçon. Conséquence, le robot multifonction a été retiré de la vente en Espagne en janvier dernier. Et comme nous l’avait révélé Vorwerk à l’époque, une procédure similaire a été lancée en France contre Lidl.

Par la suite, Lidl a liquidé ses stocks de Monsieur Cuisine Connect en mars en les proposant à prix cassé. A été ensuite annoncée l’arrivée imminente d’une nouvelle itération plus performante. Cette dernière permet-elle à l’enseigne de contourner une potentielle interdiction dans nos contrées ? Où en est la procédure judiciaire ? Lidl a-t-il encore le droit de commercialiser le Monsieur Cuisine Connect ? Contacté par Tom’s Guide, le géant de la grande distribution a promis de nous éclairer très rapidement sur ces sujets brûlants.

En attendant d’en avoir le cœur net, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce Monsieur Cuisine Smart.

Monsieur Cuisine Smart : quand sort-il en France ?

Stratégique, Lidl sortira son nouveau robot le 6 décembre prochain. Soit une période charnière où les consommateurs ont pour habitude de faire leurs emplettes de Noël. Au vu de l’engouement suscité à chaque réassort de robots Monsieur Cuisine, il faudra toutefois faire preuve de réactivité. Les stocks vont vraisemblablement fondre comme neige au soleil.

Monsieur Cuisine Smart : où pourra-t-on l’acheter ?

Le nouveau robot sera disponible dans l’ensemble des 1570 antennes de Lidl dès le 6 décembre. Si vous voulez absolument mettre la main dessus (pour vous-même ou un pour proche), on ne peut que vous conseiller d’y aller dès la première heure. Et de vous préparer à de grosses bousculades. En mars dernier, une femme avait notamment été piétinée dans une enseigne du Pas-de-Calais. « Ce n’est pas normal d’en arriver à se faire marcher dessus. Et puis, je n’ai même pas eu mon robot », déplorait-elle à l’époque dans les colonnes de La Voix du Nord.

Selon l’entreprise, 180 000 Monsieur Cuisine Smart seront mis en vente aux quatre coins de l’Hexagone.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédit : Lidl

Monsieur Cuisine Smart : quel est le prix du nouveau robot Lidl ?

Le Monsieur Cuisine Smart sera commercialisé au prix de 399 euros. À titre de comparaison, il coûtera 40 euros plus cher que le Monsieur Cuisine Connect.

Monsieur Cuisine Smart : quelles fonctionnalités seront toujours de la partie ?

Silvercrest a fabriqué un robot très complet capable de réaliser une flopée de tâches culinaires, pour le plus grand plaisir de nos papilles. Concrètement, le Monsieur Cuisine Smart brille par sa puissance multifonctionnelle. As de la cuisson, il peut notamment faire revenir des aliments ou les faire cuire à la vapeur. Et ce n’est évidemment pas tout. Pétrissage, mixage, hachage, éminçage, broyage sont autant de compétences qu’il maîtrise également. Composé d’un bol de mixage de 4,5 litres et d’une balance directement implémentée, il peut osciller entre dix vitesses. Enfin, le Monsieur Cuisine Smart sera agrémenté de 600 recettes préenregistrées (contre 400 pour son ancêtre) qui vous accompagneront pas à pas dans vos préparations.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédit : Lidl

Monsieur Cuisine Smart : quelles seront ses nouveautés ?

Ce robot-cuiseur est bien plus complet que son prédécesseur. Parmi les nouveautés notables à signaler, le Monsieur Cuisine Smart embarque un écran de 8 pouces bénéficiant d’une réactivité accrue. Du côté du moteur, on passe de 800 W à 1000 W. Assez pour travailler deux fois plus de pâte, promet la marque. À noter également sa compatibilité avec l’Assistant Google. Lequel nous permettra de donner des instructions au robot. « Hey Google, règle la température à 100 degrés », peut-on notamment entendre dans la vidéo de présentation.

Par ailleurs, l’application de recettes devient plus complète. Il sera notamment possible de créer des listes de courses, de faire des planifications chaque semaine ou d’avoir des propositions de recettes personnalisées. En parlant des recettes, certaines seront même présentées en vidéo. Enfin, le multifonctions fait également peau neuve. Avec le nouveau robot-cuiseur, vous pourrez désormais réaliser des fermentations, faire mijoter des aliments, préparer des œufs, chauffer de l’eau, concocter des smoothies ou encore effectuer des cuissons sous vide.