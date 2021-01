Lidl ne pourra plus commercialiser son Monsieur Cuisine

Lidl perd sa course dans la démocratisation des objets ménagers normalement réservés aux ménages aisés. Depuis plusieurs années, le leader du hard-discount propose des appareils électroménagers à des prix défiant toute concurrence. De la cafetière en passant par le robot pâtissier, la marque Silvercrest offre des références venant concurrencer les marques leaders dans le domaine. Avec son Monsieur Cuisine, Lidl met à mal son aîné Thermomix. Mais le fabriquant vient enfin de gagner son procès. Le tribunal de Barcelone condamne la chaîne de supermarchés.

Le Monsieur Cuisine tire sa révérence – Crédit : Lidl

Lidl se voit dans l’obligation de payer des dommages et intérêts au plaignant Thermomix . Et les robots incriminés devront être retirés de la vente.

Une copie qui imite trop l’original

Tout n’est pas encore perdu pour la chaîne de supermarchés. Celle-ci peut encore faire appel de la décision rendue par la justice espagnole. Pour l’heure, Lidl est contraint de payer 10% des ventes de son robot en guise de réparation. Jugé pour concurrence déloyale, le leader du hard-discount ne compte pas en rester là. En effet, le géant de la grande distribution juge la condamnation disproportionnée. Selon l’avocat du groupe, la recevabilité du dossier de Thermomix doit être remise en cause, son robot s’inspirant lui-aussi de références passées chez d’autres constructeurs.

Le Monsieur Cuisine est devenu en quelques années un produit incontournable ! Adulé par les familles, son prix a fait son succès. En effet, il faut à peine débourser 400 euros pour l’obtenir. Mais c’est justement ce prix sacrifié qui ne plaît pas du tout à son concurrent. Pour rappel, le Thermomix est commercialisé pour sa part au prix de 1299 euros. Une différence de taille qui a pesé dans la balance des juges.

Lidl doit désormais retirer de ses rayons tout son stock. Le société a interdiction de brader ses unités restantes pour s’en débarrasser. Véritable succès commercial , le Monsieur Cuisine risque donc de faire ses adieux. Mais cette action en justice pourrait faire des émules. En effet, via sa marque Silvercrest, Lidl propose bien d’autres accessoires, eux aussi inspirés de références célèbres. Les constructeurs pourraient donc revenir à la charge dans les prochains mois. Et les consommateurs devraient alors se tourner vers des marques traditionnelles et plus onéreuses.

Il faudra attendre de savoir si un pourvoi en appel est encore susceptible de changer la donne. Après le scandale lié à la commercialisation d’une PS4 à 95 euros, Lidl va devoir mettre la main au portefeuille pour indemniser ses concurrents !

Source : L’Indépendant