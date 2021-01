Monsieur Cuisine de Lidl : Thermomix confirme le procès en France

Trois jours après sa victoire contre Lidl en Espagne, Vorwerk réitère son action en justice, mais cette fois en France, comme nous l’avions prédit. Comme nous l’avait rapporté ce dernier, « il se réservait la possibilité, s’il l’estimait légitime, d’intenter une procédure en justice contre la violation de ses brevets, de ses produits et services. »

Lidl Monsieur Cuisine Connect – Crédit : Lidl

C’est désormais chose faite, comme nous le confirme Vorwerk au téléphone. Le fabricant nous explique qu’une procédure judiciaire similaire a été engagée en France à l’encontre de de Lidl et de son robot de cuisine.

Lidl accusé de contrefaçon par le constructeur du Thermomix

A l’instar du procès espagnol contre Lidl, Vorwerk reproche à Lidl la contrefaçon de plusieurs éléments de son Thermomix sur le Monsieur Cuisine Connect commercialisé sous la marque Silvercrest. Entre autres, on peut noter les interactions des couteaux ainsi que du couvercle, deux éléments protégés par des brevets appartenant à Vorwerk.

Les sanctions requises seront vraisemblablement les mêmes que dans le procès espagnol. Pour rappel, le tribunal de commerce de Barcelone a condamné mardi dernier Lidl à retirer son Monsieur Cuisine Connect du marché, cesser toute publicité sur ce produit et reverser à Vorwerk 10 % du chiffre de vente de son Monsieur Cuisine Connect. Un jugement dont Lidl pourrait faire appel s’il estime pouvoir remporter la bataille.

Vorwerk engageant la même bataille sur le sol français, on imagine que les chances de Lidl de gagner en appel peuvent être faibles. Il faut sans doute se préparer doucement à ne plus voir de Monsieur Cuisine Connect dans les magasins Lidl en France. Le dernier réassort a été effectué le 25 novembre 2020. On ne sait pas encore s’il sera de nouveau en vente avant le jugement.

Pour rappel, Lidl commercialise depuis le 3 juin 2019 le Monsieur Cuisine Connect. Version connectée de son robot multifonction, il propose des services similaires à ceux du Thermomix TM6, mais pour un tarif largement inférieur. Le modèle de Vorwerk est vendu près de 1300 € contre 359 € pour celui de Lidl (ou 329 € en promotion).