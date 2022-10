Linkedin, Facebook, Twitter… Combien coûte votre compte sur le darknet ?

Les comptes de réseaux sociaux sont revendus massivement sur la partie sombre du web © Pexels

Nous possédons une kyrielle de comptes sur les réseaux sociaux. Et nos identifiants et mots de passe se retrouvent parfois entre les mains des pirates. Meta a par exemple signalé il y a quelques jours que des centaines d’applications dérobaient des identifiants de connexion Facebook. Par la suite, les hackers peuvent revendre vos accès sur le darknet.

Et une nouvelle étude vient de dévoiler les prix moyens des transactions en fonction du réseau. Selon les données extraites par Whizcase entre janvier et septembre 2022, les comptes Reddit sont ceux qui se revendent le moins cher (6 $). Suivent ensuite les comptes TikTok (8$), Pinterest (9$), Twitter (10$) et Snapchat (11$).

Les identifiants pour Discord (12$), Facebook (14$) et surtout LinkedIn (45$) sont ceux qui se revendent le mieux. Ce qui est logique, le dernier cité étant une plateforme utilisée par des professionnels ayant parfois un carnet d’adresses très fourni.

À lire > Il y a moins de 5% de faux comptes sur Twitter, mais ils tweetent beaucoup, révèle une étude

Le business des comptes volés a le vent en poupe

Ces données dérobées transitent notamment sur un marché très particulier qui devient de plus en plus dense à mesure que les réseaux sociaux prennent de l’importance dans toutes les strates de la société. En l’occurrence, les identifiants de comptes sont souvent vendus en gros à bas prix à des clients qui cherchent à alimenter leurs fermes de bots sur les réseaux.

L’objectif étant de créer artificiellement de l’engagement sur une publication mais aussi de gonfler le nombre d’abonnés. Contrairement aux faux comptes utilisés également dans cette optique, il s’agit donc de véritables comptes (qui ont « simplement » été volés), ce qui rend la démarche plus crédible. Concrètement, les 1000 retweets sur Twitter coûtent en moyenne 25 dollars tandis que les 1000 likes sur Instagram se vendent 11 dollars.

Voici les tableaux confectionnés par AtlasVPN qui nous avait dévoilé récemment le classement des navigateurs les plus vulnérables en 2022.