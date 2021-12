L’intelligence artificielle peut prédire la mort de votre disque dur

Et si l’intelligence artificielle pouvait vous avertir de la mort imminente de votre disque dur ? La société QNAP a développé un outil capable de prédire la panne d’un disque dur grâce à l’intelligence artificielle et les données de millions de disques durs.

Il n’y a rien de pire qu’un disque dur qui tombe en panne au moment où vous avez besoin d’un fichier très important. Vous ne pouvez pas savoir quand votre disque dur rendra l’âme et cela peut arriver soudainement. Pour vous éviter ces soucis, le fabricant QNAP connu pour ses NAS (stockage de réseau) de qualité a trouvé une solution.

QNAP a développé un logiciel appelé DA Drive Analyzer en partenariat avec la société ULINK qui est spécialisée dans les outils de test d’interface de stockage informatique. Le logiciel utilise une intelligence artificielle capable de prédire la mort d’un disque dur.

Les disques HDD et SSD sont compatibles avec DA Drive Analyze

Pour y parvenir, l’IA se sert de « données d’utilisation historiques de millions de disques », selon QNAP. Cela signifie qu’elle est capable de reconnaître les modèles de pannes de disque. Après avoir installé le logiciel, celui-ci surveille l’utilisation de votre disque pendant 14 jours. Le logiciel peut alors tirer des conclusions sur l’état de santé de votre disque.

DA Drive Analyzer surveille le disque en continu et le compare à sa base de données de millions de disques. Il peut ainsi vous indiquer la condition actuelle de votre disque et suggérer des actions à prendre. Ainsi, plus DA Drive Analyzer est utilisé, plus il devient précis.

Le logiciel de QNAP fonctionne sur les disques SATA, ce qui comprend les SSD et les HDD. Néanmoins, les disques SAS et NVME ne sont pas pris en charge actuellement. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre disque dur avec DA Drive Analyzer en ligne. Il y a effectivement une liste de modèles HDD et une liste de modèles SSD qui fonctionnent avec le logiciel. Enfin, QNAP n’est pas la seule société à travailler sur un modèle de prédiction de panne des disques durs. Google s’intéresse effectivement à cette technologie. Il a d’ailleurs annoncé un partenariat avec Seagate pour développer un modèle d’apprentissage automatique qui prédit les pannes de disque dur.

