Linux dépasse largement Windows 11 en jeu vidéo sur des PC équipés de composants AMD

Qui aurait pu prédire que Linux, souvent considéré comme le parent pauvre des systèmes d’exploitation, surpasserait Windows sur les dernières puces AMD ? Les récents benchmarks de Phoronix bouleversent les idées reçues et offrent une nouvelle perspective sur le monde du gaming et des applications professionnelles.

Linux s’en sort mieux que Windows 11 sur les jeux vidéo PC © Envato / Tom’s Guide

On le sait, dans certains cas, Windows 11 reste moins performant que Linux en jeu vidéo. Mais nouvelles évaluations comparatives entre les deux apportent un éclairage nouveau sur la supériorité supposée de ce dernier. En effet, les résultats obtenus avec l’AMD Ryzen AI 9 365 (et sa carte graphique intégrée Radeon 880M) sont pour le moins surprenants.

Linux, le nouveau roi du gaming ? Les benchmarks parlent d’eux-mêmes

Phoronix, le média spécialisé ayant mené les tests, a soumis les deux systèmes d’exploitation à une batterie de benchmarks exigeants. Si l’écart de performance global reste relativement modeste en faveur de Linux (+ 3 %), certains résultats sont tout simplement spectaculaires.

Dans de nombreux benchmarks, Linux a surclassé Windows de manière significative :

Jeux vidéo : Unvanquished a vu ses performances augmenter jusqu'à 36,2% sous Linux, tandis que Quake 2 affichait des gains allant jusqu'à 44,7%.

Rendu 3D : Blender, OSPRay Studio et LuxCoreRender ont tous favorisé Linux, avec des gains allant jusqu'à 15 % dans certains cas.

Synthétiques : Furmark, un benchmark très exigeant, a révélé un écart de 59,8 % en faveur de Linux lors d'un test utilisant l'API Vulkan.

Les jeux vidéo, souvent un bastion de Windows, ne font pas exception à la règle. Linux a largement dominé dans des titres comme Unvanquished et Quake 2, affichant des gains de performance allant jusqu’à 36,2 %. Même dans des tests de synthèse comme Furmark, Linux a pris l’ascendant, en particulier avec l’API Vulkan.

Malgré tout, il serait hâtif de proclamer une victoire sans appel pour Linux. Même dans les tests où Windows a conservé une légère avance, les écarts étaient souvent minimes. Par exemple, dans Furmark avec OpenGL, Windows n’a devancé Linux que de 1,8 %.

Windows 11 a su tirer son épingle du jeu dans certaines épreuves, notamment en compression et encodage d’image. Le logiciel de rendu 3D V-Ray a également favorisé le système de Microsoft, mais d’une marge moins conséquente. Mais rappelons aussi que Linux n’a jamais été aussi populaire.

Ce qui rend ces résultats particulièrement intéressants, c’est qu’ils ont été obtenus avec les pilotes graphiques open-source RADV Mesa. Or, ces pilotes sont encore en développement. On peut donc légitimement s’attendre à des améliorations encore plus significatives dans le futur.